Dünya Kadınlar Gününde, Fatma çavuş mezarı başında dualarla anıldı
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Dünya Kadınlar Günü, Samsun, Yerel

Dünya Kadınlar Gününde, Fatma çavuş mezarı başında dualarla anıldı

Dünya Kadınlar Gününde, Fatma çavuş mezarı başında dualarla anıldı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında Milli Mücadele Kahramanı Fatma Çavuş mezarı başında dualarla anıldı.

08.03.2020 16:07 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:09
Dünya Kadınlar Gününde, Fatma çavuş mezarı başında dualarla anıldı

Dünya Kadınlar Gününde, Fatma çavuş mezarı başında dualarla anıldı

SAMSUN - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında Milli Mücadele Kahramanı Fatma Çavuş mezarı başında dualarla anıldı.

Milli Mücadelenin ilk ateşinin yakılmasıyla eşini seferberlikle birlikte gönderen 33 yaşındaki yiğit Anadolu kadını Fatma Çavuş(Fatma Yalçın) Nebiyan Dağı'ndan köylerine soygun ve talan için baskına gelen Rum ve Ermeni çetelerine karşı amansız mücadele başlatmış, köyde kalanlardan oluşturduğu kuvvetle çetelerle mücadele vermiş, çeteleri etkisiz hale getirmiş. Kurtuluş savaşından sonra Mustafa Kemal Atatürk, Fatma Çavuş'u davet etmiş fakat gidememiş. Milli Kahraman Fatma Çavuş, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde Samsun Valisi Osman Kaymak'ında katılımıyla Dağköy Mezarlığı'nda anıldı.

OKTAM Merkez Müdürü Doç.Dr. Hatice Kumcağaz tarafından yapılan konuşmanın ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Kuram, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu birer konuşma yaptı. Kaymakan Yavuz Güner, "Dağköylü Fatma Çavuş ilçemizde doğmuş ve seferberlik zamanı erkeklerin savaşa gittiğinde köyleri boşalttığında bir zamanda üstün bir kahramanlık sergileyerek tüm kadınlarımızla birlikte köyünü ve bölgesini savunmuş üstün kahramanlıklar göstermiştir. Dağköylü Fatma çavuş tarihsel bir değerimizdir"dedi.

Vali Osman Kaymak ise, " Kadın olmadan hayat yarım. Kadın bizim ilk öğretmenimiz. İlk günden talim ve terbiyeyi annelerimizden öğrenmiyoruz. Hayatın zorluklarını, güçlüklerini hanımlarımızda birlikte aşıyoruz.O anlamda kadının olmadığı iş yarımdır. Onun için 8 mart dünya kadınlar günü çok önemli. Çok iyi eğitilmiş bir anne çocuğunu bütün kötülüklerinden korur. BU güzel günde kahraman annelerimizi unutmadık. Fatma Çavuş analarımız bunlardan birisi. Bugün burada köyünde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bizler kendi kültürümüzün kahraman annelerimizi çok iyi tanımak ve tanıtmak durumundayız. Yoksa çocuklar televizyon ve basın yoluyla başka kahramanlar buluyorlar. Fatma Çavuş burada dururken bizim televizyonlarda, çizgi filimlerde çocuklarımıza başka kahramanlar buldurmamamız lazım. O anlamda Fatma Çavuş'u daha fazla katılımlarla kutlamalıyız. Ben şahsen Samsun valisi olarak buraya gecikmiş bir ziyaret yaptığımı düşünüyorum. Bu annemiz sayesinde bugün buradayız, mekanı cennet olsun.Onlar bu mücadeleyi vermeseydi namus şeref, ezan işte Fatma annemiz gösterdi. Teslim etmedi burada namusunu, şerefini burada cesur Türk anası örneğini gösterdi. Bizim başka örnek aramamıza gerek yok. O anlamda Fatma Çavuşları, nene Hatunları çok iyi tanımak ve bu kahramanları çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali kaymak ve protokol üyeleri etkinliğe katılanlara gül verdi. Daha sonra Fatma Çavuş'un mezarı başında dua okundu. Duanın ardından Dağköy şehitliğinde bulunan 1987 yılında şehit olan Komanda er Arif Çetin'in mezarı ziyaret edildi.

Dünya Kadınlar Gününde, Fatma çavuş mezarı başında dualarla anıldı

Kaynak: İHA

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Dünya Kadınlar Gününde, Fatma çavuş mezarı başında dualarla anıldı

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