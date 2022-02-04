Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen "Zühre" projesine başvurular başladı - Haberler
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Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen "Zühre" projesine başvurular başladı

AA, Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
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Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen

Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi, özel bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL (AA) - Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi, özel bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Sinema Müzesi'nde mart ayı boyunca "Zühre" projesi kapsamında sinemadan söyleşilere, atölyelerden performanslara bir dizi kadın merkezli etkinlik düzenlenecek.

Etkinlikler kapsamında Atlas 1948'de 31 Mart'ta gerçekleştirilecek "Solo Performans" gösterimi için başvurular başladı.

Müzik, tiyatro, dans, şiir gibi sanatın birçok alanında, sadece kadın performatif sanatçılarının gösterimlerinden oluşacak seçkide, projeler en fazla 15 dakikayla sınırlı olacak.

18 yaş üstü kadın sanatçıların tek bir projeyle katılabildiği programın son başvuru tarihi ise 17 Şubat olarak belirlendi. 2. aşamaya hak kazanan sanatçılar canlı seçmeler için Atlas 1948'e davet edilecek.

Başvuru formuna Atlas 1948 sosyal medya hesaplarındaki "link.tree" adresinden ulaşılabiliyor.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel

Dünya Kadınlar Günü, İstanbul, Sinema, Mart, Güncel, Haber

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