Dünya Kadınlar Günü'nde "yüksek topuklular" futbol hünerlerini sergiledi
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Dünya Kadınlar Günü, Ankara, Futbol, Güncel

Dünya Kadınlar Günü'nde "yüksek topuklular" futbol hünerlerini sergiledi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen "Yüksek Topuklar Futbol Maçı"nda, Ankara 1910 Spor Kulübü ile Ankara Metropol Spor Kulübü kadın futbol takımları karşı karşıya geldi.

08.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:06
Dünya Kadınlar Günü'nde

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen "Yüksek Topuklar Futbol Maçı"nda, Ankara 1910 Spor Kulübü ile Ankara Metropol Spor Kulübü kadın futbol takımları karşı karşıya geldi.

Keçiören Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Yüksek Topuklar Futbol Maçı" etkinliği düzenlendi.

Keçiören Fatih Stadı'ndaki etkinlikte, Ankara 1910 Spor Kulübü ile Ankara Metropol Spor Kulübü kadın futbol takımları, 20'şer dakikalık iki devre halinde mücadele etti.

Ankara 1910 Spor Kulübü müsabakayı 1-0 kazandı.

Altınok kadın futbolculara karanfil verdi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, mücadele öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, hiçbir şeyi bir güne sığdırmanın mümkün olmadığını belirtti.

Kadınların daha huzurlu, sağlık, güzel yaşamalarını temenni eden Altınok, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Konuşmanın ardından Altınok müsabakanın hakemleri ile futbolculara karanfil verdi.

Dünya Kadınlar Günü'nde 'yüksek topuklular' futbol hünerlerini sergiledi

Kaynak: AA

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Dünya Kadınlar Günü'nde "yüksek topuklular" futbol hünerlerini sergiledi

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