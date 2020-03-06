Dünya Kadınlar Günü'nde tenis turnuvası

06.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:18

Ankara Tenis Kulübü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde turnuva düzenlenecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, pazar günü gerçekleştirilecek turnuvanın geliri Mehmetçik Vakfına bağışlanacak.

Katılım ücretinin 50 lira olarak belirlendiği turnuvaya 48 kişi katılacak.

Turnuvada "Endometriozis ve Kadın Hastalıkları Farkındalık Etkinliği" adıyla bir de konferans gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA