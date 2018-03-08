Dünya Kadınlar Günü'nde Şehit Annesine Anlamlı Ziyaret

Mardin Jandarma Komutanlığında görevli Mehmetçikler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla şehit annesi Zühal Gözal'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, 2016'da Şanlıurfa'da vatani görevini yaparken şehit olan Murat Gözal'ın annesi Zühal Gözal'a ziyarette bulundu.

Mehmetçikler, Gözal'a karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ziyarette duygulu anlar yaşayan Zühal Gözal, "Böyle güzel bir günde bizleri yalnız bırakmadığı için Mehmetçiklerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Rabb'im onlara uzun ömürler versin. Her gün onlara dua ediyorum. Gece gündüz dua ediyorum. Rabb'im tüm askerlerimizi ve devletimizi korusun." dedi.

Daha sonra askerler, merkez Artuklu ilçesi Avcılar Mahallesi'nde yaşayan kadınları da ziyaret ederek, onlara karanfil verdi.

Şanlıurfa'nın Harran İlçe Jandarma Komutanlığında nöbet değişimi sırasında doldur-boşalt yapan askerin silahından kazara çıkan mermiyle yaralanan jandarma er Murat Gözal, tedavi gördüğü hastanede 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit olmuştu.