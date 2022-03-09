Dünya Kadınlar Günü'nde BM'de Ukraynalı kadınlara övgü

BİRLEŞMİŞ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dünya liderleri Rusya'nın saldırıları altında zor günler geçiren Ukraynalı kadınlara övgüde bulundu.

Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Toplantısı'nda çatışma bölgelerinde kadının ekonomik olarak güçlendirilmesi üzerinde durulurken, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ve bunun kadınlara etkisine tepki gösterildi.

Toplantıda, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Ukraynalı kadınların Rus saldırısına yönelik gösterdiği direnç ve cesareti selamlarken, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalarını kınadı.

ABD'nin BM Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, "ülkelerini ve evlerini savunan" Ukraynalı kadınların cesaretini tebrik ederken, bölgede kadınların bombalar altında doğum yaptığı ve türlü zorluklarla karşı karşıya olduklarına işaret etti.

IMF Direktörü Kristalina Georgieva da Ukrayna'daki kadınlara "kız kardeşlerimiz" diye seslenerek, "Cesaretinize hayranız, acınızı paylaşıyoruz ve yanınızdayız." ifadesini kullandı.

BM Kadınları İcra Direktörü Sima Bahous, her saat Ukrayna'da insani yardım ihtiyacının arttığına dikkati çekerek, 2 milyondan fazla kadın ve çocuğun ülkeden kaçtığı bilgisini paylaştı.

Savaşın, kadınların hakları ve ekonomik durumlarını riske attığı yorumunu yapan Bahous, Myanmar'dan Afganistan'a ve Yemen'den Ukrayna'ya kadar tüm savaş bölgelerinde kadınların savaşın en büyük bedellerini ödedikleri değerlendirmesinde bulundu.

Ukraynalı diplomat Natalia Mudrenko ise Rusya'nın sivilleri esir aldığını vurgulayarak, Mariupol ve bazı şehirlere acil olarak insani yardım ve sağlık örgütlerinin sevk edilmesi gerektiğini kaydetti.

Mudrenko, Rusya'nın kadınlar başta olmak üzere sivillerin tahliyesine izin vermediği gibi insani yardıma da müsaade edilmediğini belirterek, "Kaçmaya kalkarlarsa Ruslar öldürecek ya da gıda ve suları tükenip yine ölecekler." dedi.

Rusya'nın BM Temsilci Yardımcısı Gennady Kuzmin ise ülkesine yönelik yaptırımlara tepki gösterirken bu yaptırımların en çok ülkesindeki kadınları etkilediğini öne sürdü. Kuzmin, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 8 yıldır kadınların öldürüldüğüne işaret edip Batılı ülkelerin bunu görmezden geldiğini ileri sürerek, "Bu sürekli devam edebilecek bir şey değildi." dedi.