Dünya Kadınlar Günü'nde Berlin'de Türk tangosu

Almanya'nın başkenti Berlin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarında açık havada Türkçe tango parçalar seslendirildi.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Almanya'nın başkenti Berlin'de de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir dizi etkinlik düzenlendi. Covid-19 salgını nedeniyle çoğu etkinlik ise dijital platformda çevrimiçi gerçekleştirildi. Başkentteki Tempelhofer Feld parkında yer alan toplum bahçesinde düzenlenen etkinlikte ise sanatçı Dilek Ölçüm tarafından Türkçe tango parçalar seslendirildi. Tango sunumunda Ölçüm'e, Akiko Kiazomi ve Pınar Tatlıkazan eşlik etti. Etkinlikte Arjantinli sanatçı Romina Pernigotte'nin resim sergisi de yer aldı. Pernigotte, "Denge ve Dengesizlik/Tangonun Yeni Anlatıları" ismini verdiği sergisinde insanları düz mantıktan soyutlamaya ve düşünmeye davet ederek, kadınların ve farklı olanların sesini görünür kılmak istediğini açıkladı.

Türkçe tango parçaları seslendiren Dilek Ölçüm, Dünya Kadınlar Günü'nde tekrar sahne alabilmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Bu özel gün için organizatörlerden Türkçe tango talebi geldiğini belirten Ölçüm, "Tango Grubu ufak bir etkinlik düzenledi ve bunun için Türkçe tango söylememizi istediler. Biz de zaten yıllardır Türkçe tangoyu tanıtıyoruz. Son sekiz aylık pandemi döneminde sahne alamadık, çok sevinçliyiz. Özellikle Kadınlar Günü'nde olması daha da özel bizim için. İyi ki varız, iyi ki kadınlar dünyamızı güzelleştiriyor" dedi.

Ölçüm ve grubu "Papatya Gibisin" ve "Tango Mazi" gibi tanınmış Türkçe tango parçaları seslendirdi. 8 Mart'ın Berlin'de resmi tatil olması nedeniyle pandemi önlemlerine rağmen çok sayıda Berlinli açık havada vakit geçirdi.

Berlin Eyalet Parlamentosu, 2019 yılında aldığı kararla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Berlin'de resmi tatil ilan etmişti. Berlin, Almanya'da 8 Mart'ı resmi tatil ilan eden ilk ve tek eyalet konumunda bulunuyor. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı