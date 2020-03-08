Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde 'bedava çiçek' izdihamı
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Dünya Kadınlar Günü, Güncel

Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde 'bedava çiçek' izdihamı

Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde 'bedava çiçek' izdihamıEDİRNE'de, çok sayıda sivil toplum örgütünden oluşturulan 'Kadın Dayanışması'nca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde etkinlik düzenlendi.

08.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:47

Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde 'bedava çiçek' izdihamı

EDİRNE'de, çok sayıda sivil toplum örgütünden oluşturulan 'Kadın Dayanışması'nca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde etkinlik düzenlendi. Kasa kasa çiçekler, bedava dağıtılırken, izdiham oldu. Onlarca kasa çiçek, dakikalar içinde tükendi.

Kentte çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisinin bir araya gelerek, oluşturduğu 'Kadın Dayanışması' tarafından Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen etkinlikte, topluluk üyesi kadınlar, anıta çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından topluluk adına açıklama yapan Türk Üniversiteli Kadınlar Birliği Edirne Temsilcisi Vildan Yazıcı, "Öncelik; eşitlik anlayışını toplumun tamamına yayıp, erkek egemen kültürün etkisini bertaraf etmektir. Toplumsal zihniyet değişikliği yönünde köklü uygulamalar hızla hayata geçirilmelidir. Her üç kadından birinin şiddete maruz kaldığı ülkemizde, öncelikle aile içi şiddet olmak üzere şiddetin her türüne son verilmesini, sığınma evlerinin sayısının artırılmasını, evlilik yaşının uygulanmasını, çocuk evliliklerin önlenmesini, siyasi partiler kanunu ve parti tüzüklerinde gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Öte yandan etkinlik sonunda, 'Edirne Kadın Dayanışması'nı oluşturan topluluk üyeleri, çiçek dağıttı. Ücretsiz çiçek dağıtımında izdiham olurken, onlarca kasa, dakikalar içinde tükendi.

Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde 'bedava çiçek' izdihamı

Kaynak: DHA

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Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde 'bedava çiçek' izdihamı

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