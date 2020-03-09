"Dünya Kadınlar Günü" etkinliği
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› "Dünya Kadınlar Günü" etkinliği - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Hakkari, 8 Mart, Güncel

"Dünya Kadınlar Günü" etkinliği

Hakkari Valiliğince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

09.03.2020 20:41 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:44

Hakkari Valiliğince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kadınların toplumdaki önemine değindi.

Birleşmiş Milletler'in kararıyla 8 Mart'ın 1977'de tüm dünyada kadınların haklarını ve özgürlüklerini elde ettiği gün olarak kutlandığını belirten Akbıyık, "Bizim tarihimizde batı diye tabir edilen topraklarda kadına dair en ufak hak, hukuk ve adalet sisteminden söz edilmezken bizim geçmişimizin her evresinde kadın bizim atalarımızın baş tacı olmuş, iş ortağımız olmuş, AŞ ortağımız olmuş, hayat arkadaşımız olmuş ve kadınla erkek bir elmanın yarısı gibi hayatın her alanında birlikte devam etmiştir." dedi.

Devletin tüm düzenlemelerine rağmen kadına şiddetin toplumda zaman zaman yaşandığını belirten Akbıyık, şöyle konuştu:

"Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Kadına kalkan her el tüm insanlığa kalkmıştır, aslında erkeğe kalkmıştır. Devletimiz kadına karşı şiddette etkin şekilde mücadele etmektedir. yapılan kanuni düzenlemelere, tüm tedbirlere rağmen kadına yönelik şiddetin ülkemizde halen toplumsal sorun olarak varlığını sürdürmesi asla kabul edeceğimiz bir husus değildir."

Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle güzel bir etkinlik düzenlendiğini dile getiren Akbıyık, Halk Eğitim Müdürlüğündeki kilim dokuma kurslarını sık sık ziyaret ettiklerini ifade etti.

Kentte kadının hayatın her alanında yer aldığına vurgu yapan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim bünyesinde 1000 kadına yönelik kurslarımız devam ediyor, 100 civarı da usta öğreticimiz var. Hakkari'de özellikle kadınların istihdama katılması işsizliğin önlenmesi anlamında Hakkari kilimine özel önem bir veriyoruz. Bunun için de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile bir proje yaptık. 150 kadını Hakkari kiliminin dokuması işinde çalıştıracağız. Hem Hakkari kiliminin yaşatılmasını sağlayacağız hem de kadınlarımız iş sahibi olacaklar. Engellilere ve kadınlara dönük proje ile de 100 kişiyi istihdam edeceğiz."

Ardından Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu, müzik dinletisi ve erbane gösterisi sunduktan sonra kentte yılın kadını seçilen 64 yaşındaki Ayten Taşçı'ya altın hediye edildi.

Serginin gezilmesiyle son bulan programa, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Albay Hasan Paçalı, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Genel Sekreter Yusuf Ersalı, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kadınlar katıldı.

'Dünya Kadınlar Günü' etkinliği

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

"Dünya Kadınlar Günü" etkinliği

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Merkel'den sürpriz Türkiye hamlesi: Her türlü çabayı göstereceğim Haber
Merkel'den sürpriz Türkiye hamlesi: Her türlü çabayı göstereceğim
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici İçişleri Bakanı
Magazin Levent Can Sinan Akçıl Muhterem Nur Şahan Gökbakar
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Rıza Çalımbay İsmail Kartal Hikmet Karaman
Daha Fazla Petrol Sivasspor Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: "Dünya Kadınlar Günü" etkinliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 20:56:06. #1.15#