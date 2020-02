Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kupası düzenlenecek

26.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:38

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenecek Vodafone Kupası'nda Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, İspanya'nın Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka, 7 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

Passolig gerekmeyen maça girişler ücretsiz olacak. Karşılaşmanın biletleri, 5 Mart Perşembe gününden itibaren Vodafone Park gişelerinden temin edilebilecek. Maç, Vodafone TV'den de canlı yayımlanacak. Vodafone, ayrıca maça gelen her bir kişi için Beşiktaş Kadın Futbol Takımı altyapısına destek olacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, maçla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kadınların geride bırakılmadığı, dijital teknolojilerle daha fazla söz sahibi oldukları, her alanda seslerini duyurabildikleri ve daha eşit imkanlara sahip oldukları bir dünyayı destekliyoruz. 'Kadınlar futbol oynayamaz' anlayışı, yıllarca kadınları futboldan uzak tuttu. Toplumda yerleşik olan ve spora da yansıyan bu cinsiyetçi yapının değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Toplumun genelinde erkeklere biçilmiş rol tanımlarında kadınların da yerinin olduğuna ve bunun cesaretle ön plana çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. Kurulduğu günden bu yana Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın destekçisiyiz. Bu güven ve inançla düzenlediğimiz Vodafone Kupası ile kadın futboluna dikkat çekmek istiyoruz. Ayrıca, maça gelen her bir kişi için Beşiktaş Kadın Futbol Takımı altyapısına destek olacağız. 7 Mart'ta oynanacak maçta her iki takıma da başarılar diliyoruz. Bu özel maça tüm futbolseverleri bekliyoruz."

