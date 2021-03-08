Dünya Kadınlar Günü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlara çiçek verildi.

Kadın Aile Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Kapaklı Belediye Başkan Vekili Özgür Cengiz ve Kadın Aile Müdürü Filiz Kaya, belediye ve hükümet konağında çalışan kadınları ziyaret ederek çiçek verdi.

Cengiz, yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddete dikkat çekerek, dünyayı güzelleştiren kadınları sadece bir gün değil her gün hatırlamak gerektiğini vurguladı.

Son zamanlarda kadınlara yönelik şiddet haberlerini üzüntüyle izlediklerini anlatan Cengiz, "İnşallah bu tür olayların failleri gereken cezaları alacaktır. Peygamber efendimizin de dediği gibi, 'Cennet anaların ayaklarının altındadır' düsturu ile her kadının ana olduğunu unutmamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan