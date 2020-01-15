Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası Elemeleri
Kadın Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası elemelerinin üçüncü gününde İtalya'ya 11-2 yenildi.
15.01.2020 20:58 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:58
Kadın Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası elemelerinin üçüncü gününde İtalya'ya 11-2 yenildi.
Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Lohja kentinde gerçekleştirilen elemelerde milli takım, İtalya ile karşılaştı.
İtalya'ya 11-2 yenilen ay-yıldızlı takım, elemelerdeki ikinci mağlubiyetini aldı.
Kadın Milli Takımı, yarın Norveç ve Finlandiya ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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