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Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası Elemeleri

Kadın Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası elemelerinin üçüncü gününde İtalya'ya 11-2 yenildi.

15.01.2020 20:58 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:58
Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası Elemeleri

Kadın Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası elemelerinin üçüncü gününde 'ya 11-2 yenildi.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Lohja kentinde gerçekleştirilen elemelerde milli takım, İtalya ile karşılaştı.

İtalya'ya 11-2 yenilen ay-yıldızlı takım, elemelerdeki ikinci mağlubiyetini aldı.

Kadın Milli Takımı, yarın Norveç ve Finlandiya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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