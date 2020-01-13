Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası Elemeleri
Kadın Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası elemeleri ilk maçında Avustralya'yı mağlup etti.
13.01.2020 20:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:30
Kadın Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası elemeleri ilk maçında Avustralya'yı mağlup etti.
Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Lohja kentinde gerçekleştirilen elemelerdeki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan ay-yıldızlı takım, müsabakadan 13-5 galip ayrıldı.
Kadın Milli Takımı, yarın elemelerde Güney Kore ve Meksika ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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