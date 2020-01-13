Haberler » Spor » Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası Elemeleri - Spor

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası Elemeleri

Kadın Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası elemeleri ilk maçında Avustralya'yı mağlup etti.

13.01.2020 20:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:30
Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası Elemeleri

Kadın Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası elemeleri ilk maçında 'yı mağlup etti.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Lohja kentinde gerçekleştirilen elemelerdeki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan ay-yıldızlı takım, müsabakadan 13-5 galip ayrıldı.

Kadın Milli Takımı, yarın elemelerde Güney Kore ve Meksika ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler