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Dünya Kadın Hakları Günü Etkinliği

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Dünya Kadın Hakları Günü Etkinliği

Dünya Kadın Hakları Günü Etkinliği İstinye Üniversitesi FTR Kulübü öğrencileri, 6 Aralık 2021 Pazartesi günü Topkapı Kampüste Dünya Kadın Hakları Günü için farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdikleri etkinlikler kapsamında İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Dünya Kadın Hakları Günü Etkinliği

İstinye Üniversitesi FTR Kulübü öğrencileri, 6 Aralık 2021 Pazartesi günü Topkapı Kampüste Dünya Kadın Hakları Günü için farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdikleri etkinlikler kapsamında İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Karaöz'ü makamında ziyaret etti.

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Tamer'in desteğiyle gerçekleşen etkinlikler boyunca; Topkapı Kampüste farkındalık oluşturmak adına mor kurdele dağıtan İSÜ FTR Kulübü öğrencileri, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları günü hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Dünyadaki ve toplumumuzdaki kadına şiddet konusuna dikkat çeken öğrenciler, İstinyelileri eşitliğin rengi olan mor giyinmeye davet etti.

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