Dünya Kadın Hakları Günü

05.12.2019 16:11 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:16

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü" ve "Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkının Verilişi"'nin 85'nci yıldönümüne ilişkin açıklama yaptı.



AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsan Geldi, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 5 Aralık 1934'te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verdi. Böylece Türk kadını çok sayıda Avrupa ülkesinden daha önce bu demokratik hakka kavuşmuş oldu. Dünya tarih sayfalarını incelersek, kadına Türkler kadar değer veren ve yücelten ikinci bir milletin olmadığını çok açık biçimde görebiliriz. Türk kadını, ailede söz sahibi olduğu kadar siyasi ve ekonomik ilişkilerde, devlet yönetiminde de söz sahibi olmuştur. Türk toplumunun gelişip yükselmesinde kadınlarımızın katkısı büyük olmuştur. Tarihimiz, büyük adamları ve nesilleri yetiştiren analarımızın örnekleri ile doludur. Gerek Cumhuriyetin kuruluşundan önce, gerekse sonra başarıları ile tarihe geçen analarımız bu günlere gelmemizi sağlamışlardır. Kurulduğu günden itibaren aileye ve kadınlarımıza yönelik çok sayıda yapısal reform ve yasal düzenlemeleri hayata geçiren Ak Parti gerçekleştirdiği icraatlarla, TBMM'de çıkardığı yasalarla başta Anayasa olmak üzere Medeni Kanun, Türk Ceza Kanunu, İş Kanunu gibi alanlarda çok önemli yasal düzenlemelerle, kadın-erkek eşitliğinin hukuki zeminini güçlendirerek kadın haklarının uygulamaya geçirilmesi adına önemli mesafeler alınmıştır. Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık tanınması yönündeki Anayasa değişikliği referandum ile kabul edilmiş, kadınlarımız lehine yapılacak düzenlemelerin eşitlik ilkesine aykırı olamayacağı güvence altına alınmıştır. Kadının eğitimde, istihdamda ve siyasette elde ettiği her kazanım Türkiye'nin medeniyet yolundaki başarısının göstergesi olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, nesillerin eğitiminde ve yetişmesinde sevgi ve şefkat kucağı olan, her şeyimizi borçlu olduğumuz kadınlarımızın mevcut haklarının korunması, yeni ve kalıcı kazanımlar sağlanması temennisiyle, başta şehit ve gazi anneleri ile şehit ve gazi eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" nü içten dileklerimle kutlar, selam ve saygılarımı sunarım" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA