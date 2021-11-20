ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde "Dünya Kadın Girişimciler Günü" kapsamında kadınlara yönelik seminer düzenlendi.

Kahta Kadın Mesleki Gelişim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte NLK Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Kurt, katılımcılara dijitalleşme, etkili iletişim, e-ticaret, reklam ve pazarlama konularında eğitim verildi.

Kadınların önündeki engelleri aşmada mücadeleci bir kararlılık göstermelerini isteyen Kurt, kadınların yaşamın her alanında daha fazla rol almaları gerektiğini belirtti.

Gazeteci-Yazar Sabiha Doğan, Girişimci ve Üretici Kadınlar Derneği Başkanı Dicle Atılmış ve NlkSoft Bayi Koordinatörü Esra Ayık tarafından katılımcılara seminer verildi.