15.10.2019 11:54

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda çalışanların yarıya yakınını kadınların oluşturduğunu belirterek, "Yaklaşık 2,5 milyon kadın çiftçimiz, günde 16-17 saat çalışıyor, üretime omuz veriyor, ülkenin gıda güvencesi oluyor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tarımın Türkiye ekonomisinin temeli olduğunu kaydetti.

Erkeklerin ağırlıklı olarak tarım dışında çalışmasıyla kadınların tarımın en önemli istihdam unsuru haline geldiğine işaret eden Bayraktar, "Tarımda çalışanların yarıya yakınını kadınlar oluşturuyor. Kırsalda çocukların bakımı ve ev işlerinin yanı sıra tarımın yükünü de kadınlar omuzluyor. Yaklaşık 2,5 milyon kadın çiftçimiz, günde 16-17 saat çalışıyor, üretime omuz veriyor, ülkenin gıda güvencesi oluyor. Kadının olmadığı her alan çorak bir toprak gibidir. Kadın çiftçilerimizi destekleyerek tarla, bağ ve bahçelerimizi yeşertmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Türkiye'nin, tarımda verimliliği yakalamak için kadın çiftçilere eğitim vermesi gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tarımda kültürel işlemlerin iyi bir şekilde yapılması, hem bitkisel hem de hayvansal üretimde verimliliğin yakalanmasında en önemli unsurların başında kadınlar geliyor. Bundan dolayı, kadın çiftçilerimizin, geçmişten öğrendikleri geleneksel yöntemleri bırakmaları tarımsal üretime büyük katkı sağlayacaktır. Bunun en kestirme yolu kadın çiftçilerimizin eğitiminden geçer. Kadın çiftçilerimizin eğitimi, tarımda modern tekniklerin uygulanmasını kolaylaştıracak, verimliliği ve kaliteli üretimi artıracak, ülke tarım ve ekonomisine en büyük katkıyı yapacaktır."

TZOB olarak, 2012'de Tarım ve Orman Bakanlığı ile çiftçi, kadın çiftçi, genç çiftçi, sürü yönetimi elemanı, tarım danışmanları eğitimleri üzerine iş birliği protokolü imzaladıklarını anımsatan Bayraktar, bu kapsamda çiftçi eğitimlerinin devam ettiğini aktardı.

Bayraktar, tarımda çalışan kadınların büyük çoğunluğunun ücretsiz aile işçisi konumunda olduğuna dikkati çekerek, Sosyal Güvenlik Kurumunda genelde çiftçilerin, özelde kadın çiftçilerin mağduriyetlerinin ve hak kayıplarının giderilmesi için büyük gayret gösterdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA