Dünya Judo Şampiyonası

Japonya'da süren Dünya Judo Şampiyonası'nın dördüncü gününde tatamiye çıkan erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak elendi.

28.08.2019 09:28
Dünya Judo Şampiyonası

Japonya'da süren Dünya Judo Şampiyonası'nın dördüncü gününde tatamiye çıkan erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak elendi.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, başkent Tokyo'daki şampiyonada ilk turu maç yapmadan geçen Vedat, ikinci turda Gürcü Luka Maisuradze'ye iki waza-ari puanıyla kaybetti ve organizasyona veda etti.

Dünya Judo Şampiyonasında yarın erkekler 90 kiloda Mikail Özerler mücadele verecek. İlk turu maç yapmadan geçecek milli sporcu, ikinci turda Kenyalı J. Kırımı ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.