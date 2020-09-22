Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü'nde mor balonlar gökyüzü ile buluştu Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü kapsamında Ankara Şehir Hastanesinde etkinlikler düzenlendi.

Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü kapsamında Ankara Şehir Hastanesinde etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler öncesinde konuşan Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, Covid-19 sürecinde kanser hastalarının ameliyatlarını hiçbir şekilde kısıtlamadıklarını belirtti.

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi binasında gerçekleşen etkinlikle, jinekolojik kanserler konusunda farkındalığın artırılması, davranışsal ve iletişimsel sorunların belirlenmesi ve çözümlenmesinin amaçlandığını vurgulandı.

Geçen hafta Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği tarafından akredite edildiklerini aktaran Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, "Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği tarafından geçen sene 20 Eylül'ün dünya ve Avrupa'da "Kadın Kanserleri Farkındalık Günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Bizde ilk defa Ankara Şehir Hastanesinde, Kadın Doğum Hastanemizde ilk defa kutlama ve balon uçurma etkinliği düzenledik. Amacımız 1 hafta boyunca oluşturduğumuz standımız ile halkımızı bilgilendirmek. Özellikle giderek artan kadın kanserleri konusunda farkındalıklarını artırmak" şeklinde konuştu.

"ONKOLOJİK VAKALARDA GECİKME EVRELERDE İLERLEMEYE SEBEBİYET VEREBİLİYOR"

Jinekolojik onkoloji vakalarında erken tanının çok önemli olduğunu vurgulayan Başhekim Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, "Biz hastanemizde Covid-19 pandemisinin başından itibaren çok iyi önlemler aldık. Bakın görüyorsunuz kapı girişlerinden itibaren triaj dediğimiz noktalarımız var. Oradan hiçbir hasta ya da hasta yakını ateşleri ölçülmeden ve sorgulaması yapılmadan hastaneye giriş yapamıyor. Yine şüpheli ya da temas öyküsü olan gruplar için farklı bir kapı girişi olan acil polikliniğimize yönlendirme yapıyoruz. Yani normal hizmete de devam ediyoruz. Covid-19 hastası olan hastalarımızın da hizmetine devam ediyoruz. Ama ikisinin alanları çok ayrı birbirinden. Biz bu süreçte onkoloji hastaları için ameliyatları hiçbir şekilde kısıtlamadık. Çünkü bildiğiniz gibi gecikme evrelerde ilerlemeye sebebiyet verebiliyor. Onkoloji bölümümüz pandeminin başından beri ameliyat yapmaya, devam ediyor. Dolayısıyla hastalarımız hiç çekinmesin ve kontrollerini aksatmasınlar" ifadelerini kullandı.

ANNE ADAYLARI İÇİN ONLİNE EĞİTİM

Covid-19 sürecinde anne adaylarının muayenelerini aksatmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Tekin, "Biz hem Covid-19 pozitif anne adaylarına hem de normal anne adaylarına hizmet vermeye devam ediyoruz. Ayırdığımız alanlar sayesinde de güvenliklerini sağlıyoruz. Servislerini bile ayırdık. Yani Covid-19 pozitif annelerin servisleri dahi ayrı. Negatif basınçlı odalarda doğumlarını ve ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Tabi ki normla takiplerine gelecekler. Ama pandemi sürecinde bunu biraz daha kısıtlandırdık. 5 - 6 vizit yeterli oluyor. Özellikle 3. ayda, 5. ayda, 7. ay civarında şeker yüklemesi döneminde ve 8. ayın başında bir de tabi ki gebeliğin son ayında 5 ya da 6 vizit yeterli. Bunun dışında anne adaylarımız ile eğitimlerini devam ettirebilmek iççin online gebe eğitimlerimizi oluşturduk. Bir WhatsApp grubu kurduk doktorlarımız ile beraber. Anne adayları da sormak istedikleri soruları hem online eğitimlere katılarak hem de bu gruplardan interaktif şekilde hekimlerimizden bilgi almak suretiyle meraklarını giderebiliyorlar" diye konuştu.

"KEMOTERAPİ TEDAVİLERİ MAALESEF HASTALARI ENFEKSİYON HASTALIKLARINA KARŞI ZAYIFLATMAKTA"

Toplumu şekillendirenlerin kadınlar olduğunu ve kadınlara en iyi şekilde sağlık hizmeti vermeye çalıştıklarını belirten Jinekolojik Onkoloji Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Murat Öz, "Maalesef verilen kemoterapi tedavileri sadece Covid-19 pandemisi için değil, birçok enfeksiyon hastalıkları için hastaları zayıflatmakta ve enfeksiyon hastalıklarına yakalanma risklerini artırmakta. Bu nedenle biz Covid-19'dan bağımsız üniteler oluşturduk. Hastaların testlerini yaparak testi negatif gelenleri bu ünitelerde tedavi ederek Covid-19'dan olabildiğince izole etmeye çalışıyoruz ve bunda da büyük bir başarı sağladık. Bu nedenle hastalarımız gönül rahatlığı ile özellikle jinekolojik kanserler açısından hastanemize başvurup Covid-19 riskini minimuma indirecek önlemler ile tedavilerini sürdürebilirler"

"İKİNCİ ÇOCUK İSTEMİ İLE GİTMİŞTİM, KANSER OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"

Kanser kelimesini duyduğu anda bir korku yaşadığını ama hem ailesinden hem de doktorlardan aldığı destek ile bu süreci atlattığını belirten Fatma Gülbek, "Süreç 2014 yılında başladı bizim için. Ben aslında öylesine genel bir kontrol amaçlı gitmiştim. İkinci çocuk istemi ile gitmiştim daha doğrusu. O sırada kanser olduğumu öğrendim. İlk ameliyatımı da zaten hocalarım bir hafta içerisinde acil bir şekilde gerçekleştirdiler. Daha sonra bir yıl içerisinde ben 3 ameliyat almak zorunda kaldım. Yaşım genç olduğu için rahim alınmamıştı. Ama daha sonra rahime de sıçradığı için hepsini almak zorunda kaldılar. Bir yıl içerisinde 3 ameliyat, daha sonraki yıl içerisinde de tekrar 2 ameliyat daha oldum. 5 ameliyat sonrasında çok şükür şuan iyiyim. Kemoterapi ve ışına hocalarım gerek duymadı şuan sadece ilaçlarımı kullanıyor ve rutin kontrollerime geliyorum" açıklamalarında bulundu.

Etkinlik kapsamında konunun tema rengi olan mor balonlar kadın doğum hastanesi doktorları tarafından havaya bırakıldı. Kadın kanserleri konusunda farkındalık oluşturmak amaçlı yapılan bu etkinlik renkli görüntülere de sahne oldu.

(Utku Şimşek - Bayram Türüdü/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı