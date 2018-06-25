Dünya İzledi! Dış Basın Türkiye'nin Seçimini Anbean Takip Etti

Dünya medyası, Türkiye'deki seçimleri anbean izleyicilerine duyurdu. Uluslararası ajanslar, televizyon kanalları ve haber siteleri, sabah saatlerinden itibaren yorumlarla ilerlerken, sandıkların kapanmasının ardından gelen ilk sonuçları okurlarına aktardı. Gelişmeler birçok yayın kuruluşunun manşetinde yer aldı.

ABD: SADECE TÜRKİYE'DE HİSSEDİLMEYECEK

Amerikan yayın kuruluşu CNN, Türkiye'nin seçimini internet sitesinin manşetinden duyurdu. Başlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galibiyet konuşması üzerinden veren CNN, "Resmi olmayan sonuçlar, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın 15 yıllık iktidar süresini uzatacak" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın siyasi hakimiyetine yönelik en ciddi güçlüğü aştığının belirtildiği haberde, "sonuç Erdoğan'ın en yakın rakibi Muharrem İnce ve Cumhuriyet Halk Partisi için darbe" yorumunda bulundu.

"ERDOĞAN KRİTİK SEÇİMLERDE GALİBİYETİNİ İLAN ETTİ"

Associated Press (AP) haber ajansı "Türkiye'nin görevdeki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kritik seçimlerde galibiyetini ilan etti" yazdı. Ana muhalefet partisinin sonuçların tam olarak açıklanmadığını savunarak, seçimin ikinci tura kaldığı yönündeki iddiasını aktaran AP, HDP'nin seçim barajını aşması nedeniyle Diyarbakır'da yaşanan sevinç gösterlerini de abonelerine servis etti.

"HİSSEDİLECEK SARSINTILAR GÖNDERDİ"

ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times, internet sitesinin manşetinden aktardığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisinin kritik seçimi önde götürdüğünü aktardı. Sonuçların netleşmesinin ve Erdoğan'ın galibiyet konuşması yapmasının ardından NYT, "sonuç sadece Türkiye'de değil, Batı ve bölge ülkelerinin başkentlerinde de hissedilecek sarsıntılar gönderdi" ifadesine yer verdi.

İNGİLTERE: EN BÜYÜK ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELDİ

BBC, seçimi internet sitesinin manşetine taşıdı. Açılan sandıklarla birlikte değişen oy oranlarını takipçilerine aktaran BBC, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın zafer konuşmasını başlığa taşıdı. BBC, "Erdoğan yüzde 53 oy aldı, en yakın rakibi Muharrem ince yüzde 31'de kaldı" ifadesine yer verirken, muhalefetin "sonucu ilan etmek için çok erken" iddiasını da sayfalarına taşıdı.

"ERDOĞAN ZAFER İLAN ETTİ FAKAT MUHALEFET HENÜZ YENİLGİYİ KABUL ETMEDİ"

Guardian gazetesinin dijital platformu son gelişmeleri "Erdoğan zafer ilan etti fakat muhalefet henüz yenilgiyi kabul etmedi" başlığıyla duyurdu. Muhalefeti oy sayımının sürdüğü iddiasıyla mağlubiyeti kabul etmediğini aktaran Guardian, Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı konuşmaya sayfalarında yer verirken, HDP'nin yüzde 10 barajını aşarak Parlamento'ya girmeye hak kazandığını yazdı.

"EN BÜYÜK SEÇİM MEYDAN OKUMASININ ÜSTESİNDEN GELDİ"

Dünyanın en önemli haber ajanslarından Reuters da gelişmeleri "Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinde zafer ilan etti" ifadesiyle duyurdu. Reuters, "Erdoğan 15 yıllık yönetimine yönelik en büyük seçim meydan okumasının üstesinden geldi" yazdı.

ALMANYA: TARİHİ OYLAMA

Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW), Türkçe baskısında anbean aktardığı gelişmeleri İngilizce baskısıyla da tüm dünyaya duyurdu. DW, Türk seçmenlerin ilk kez cumhurbaşkanlığı seçimi ile meclis seçimine aynı anda gittiğini belirterek "tarihi oylama" yorumunda bulundu.

"EBEDİ GALİP"

Spiegel Online manşetten verdiği haberine "Ebedi Galip" başlığını atarak, "Kazanan yine Erdoğan. Türkler bu sonuçla güçlü bir lider istediklerine karar verdi" yazdı.

"SEÇİM ZAFERİ HEMEN HEMEN KESİN"

Focus Online sitesi de haberine "Seçim zaferi hemen hemen kesin" başlığı attı.

Die Welt gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "demokratik bir devrimden bahsettiğini" yazarken, "Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığını ilan etti bile" yazdı.

RUSYA SEÇİMİ İSTATİSTİKLERLE VERMEYİ TERCİH ETTİ

TASS haber ajansı, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve meclis seçimlerinin 2016 darbe girişiminden sonra ilk defa yapılmasını ön plana çıkararak, alınan sonuçların Erdoğan'ın zaferle çıktığına işaret ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yüzde 55 ile önde gittiğine işaret ederek, ana muhalefet partisinin yüzde 30'larda kaldığını yazdı.

RİA haber ajansı seçimlerde alınan sonuçları yorum yapmadan sadece istatistik olarak vermeyi tercih etti. RİA, "İktidardaki Erdoğan, yüzde 52.5 ile seçimi kazandı. Ana muhalefet ise yüzde 30 seviyelerinde" bilgisini paylaştı.

Sputnik yayın kuruluşu Türkçe sayfasından seçimleri en sıkı takip eden yayın organları arasındaydı. Sputnik'in uluslararası baskısı ise sonuçları tüm dünyaya duyurdu. Erdoğan'ın seçimleri kazandığını ve halka geleceğe odaklanma çağrısı yaptığını aktaran Sputnik, Erdoğan'ın 2003-2014 arasında Başbakan, 2014'ten bu yana ise Cumhurbaşkanı olarak görev yaptığını hatırlattı.

YUNANİSTAN: ERDOĞAN'IN ÇİFTE ZAFERİ

Yunan haber siteleri, liderlerin oy kullanmalarını, açıklamalarını dakika dakika duyururken, bazı Yunan televizyonları dün saat 17.00'de normal yayın akışlarını keserek, Türkiye'deki seçimler için 4-5 saatlik özel programlar yaptılar. Bu programlarda, canlı bağlantıların yanı sıra, seçim sonrası Türk-Yunan ilişkileri, Ege, Kıbrıs ve mülteci sorunları enine boyuna tartışıldı. İlk sonuçların açıklanmasından sonra Yunan haber siteleri "Erdoğan'ın çifte zaferi", "Erdoğan kazandı" gibi başlıklar attı.

YABANCI BASINDAN YOĞUN İLGİ

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne dış basın yoğun ilgi gösterdi. Yabancı basın mensupları, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ve Anadolu Ajansı'nın (AA) iş birliğiyle Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da kurulan "Seçim 2018" basın merkezlerinden sonuçları izledi. Seçimleri takip etmek için Türkiye'deki yerleşik yabancı basın mensupları dahil, 34 ülkeden 650'ye yakın basın mensubu akredite oldu. Türkiye'deki seçimlere en büyük ilgiyi Fransa basını gösterirken, bu ülkeden 43 basın mensubu akredite oldu. Fransa'yı 36 gazeteci ile İngiltere, 23 basın mensubuyla Almanya takip etti. İspanya'dan 12, Yunanistan'dan 10, ABD ve Belçika'dan ise 9'ar gazeteci akredite oldu.

LİDERLERDEN ERDOĞAN'A TEBRİK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimini önde götürmesi üzerine çeşitli ülkelerin liderleri tebrik mesajları gönderdi. Bu isimler arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban yer aldı.

ERDOĞAN'A AB'DEN İLK TELEFON ORBAN'DAN

Macaristan Başbakanı Orban, Erdoğan'ı arayan ilk Avrupa Birliği ülkesi lideri oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Erdoğan'ı telefonla arayarak "seçimdeki büyük başarısından" dolayı tebriklerini iletti. Telefon görüşmesinde, Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin daha da geliştiğini, ekonomik alanda büyük başarı elde ettiğini ve uluslararası arenadaki konumunu daha da güçlendirdiğini belirten Aliyev, başarı dileklerinde bulundu. Erdoğan da gösterdiği dikkat ve tebrikleri için Aliyev'e teşekkür etti. Aliyev'in, Erdoğan'ı resmi ziyaret için Azerbaycan'a davet ettiği, Erdoğan'ın da kabul ettiği bildirildi. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic de, Erdoğan'a tebrik mesajı göndererek, seçimlerdeki başarısı dolayısıyla kutladı.

Erdoğan'ı tebrik eden diğer liderler Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Katar Emiri Temim oldu. Öte yandan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Gine Dışişleri Bakanı Mamadi Toure, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tareck El Aissam, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak tebrik etti.

AGİT HEYETİ: BİR SORUN YAŞAMADIK

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (DKİHB) Seçim İzleme Heyeti Başkanı Büyükelçi Audrey Glover dün yaptığı açıklamada, "AGİT heyetine yönelik herhangi bir engelleme yok. Her zaman kullandığımız metodolojide seçimleri gözlemlemeye devam ediyoruz. Bir sorun yaşamadık" açıklamasında bulundu.

BELGESİZ GÖZLEM GİRİŞİMİNE GÖZALTI

Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal beldesinde seçim sandıklarının bulunduğu okullara giden, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcisi olduğunu iddia eden üç Alman ve bir Türk vatandaşı, görev belgesini ibraz edemeyince gözaltına alındı. Bu kişiler hakkında seçim kanununa muhalefetten işlem yapılacağı belirtildi.

Ağrı Valiliği'nce Cumaçay köyü bölgesinde AGİT listesinde olmadıkları halde kendilerini 'gözlemci' olarak tanıtan üç Fransa vatandaşının da ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü duyuruldu.