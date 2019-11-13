Dünya İyilik Günü: Dünyayı da Türkiye'yi de iyilik kurtaracak

13.11.2019 08:01 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:01

İyiliğin hüküm sürdüğü bir dünya inşa etmek için "kozmoz çiçeği" sembolüyle her yıl 13 Kasım'da kutlanan Dünya İyilik Günü, Türkiye'de de iyilik ve sosyal yardımlaşma temelinden yükselen toplumsal projelerle yılın tümüne yayılıyor.



Anadolu'nun ücra köylerinde de İstanbul'un en turistik ilçesinde de görülen "Askıda Ekmek" tabelasıyla mahallelerde yardımlaşma kültürü pekişirken, internet üzerinden kurulan platformlarla bir kişinin ihtiyacını, onu hiç görmeden bir tuşla karşılayan kişilerin yarattığı dayanışma, iyilik kelimesinin içini somut şekilde dolduruyor. Euronews.com'da Görüntüle