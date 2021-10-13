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BBC

İtalya'da 'eşit işe eşit ücret' yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nden geçti

BBC - Haberler | Dünya
İtalya'da 'eşit işe eşit ücret' yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nden geçti

İtalya'da iş dünyasında kadınlara erkeklerden daha az maaş ödenmesine karşı hazırlanan yasa tasarısı parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.

İtalya'da iş dünyasında kadınlara erkeklerden daha az maaş ödenmesine karşı hazırlanan yasa tasarısı parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.

Eşit ücret yasası olarak anılan yasal düzenleme, kadınların işgücüne katılımını ve şirketlerin kadınlarla erkeklere eşit maaş uygulamasını teşvik etmek amacıyla hazırlandı.

Merkez-soldaki Demokratik Parti'den milletvekili Chiara Gribaudo'nun öncülüğünde hazırlanan yasa tasarısı bugün Temsilciler Meclisi'nde oybirliğiyle kabul edildi.

Tasarının yasalaşması için parlamentonun diğer kanadı Senato'dan da geçmesi gerekiyor.

Tasarı yasalaşırsa işverenler, eşit işe eşit ücret politikası uygulayarak ve yükselme fırsatı açısından cinsiyetler arasındaki farkı azaltarak "cinsiyet eşitliği sertifikası" almaya hak kazanacak.

Bu sertifikayı alan şirketlere sosyal güvenlik katkı payı indirimi gibi mali avantajlar sağlanacak.

50'den fazla çalışanı olan şirketler düzenli olarak personel raporu hazırlamak zorunda olacak. Bu raporların eksik ya da hatalı olduğu belirlenirse şirketlere para cezası verilebilecek.

Çalışan sayısı 50'nin altında olan şirketler ise bu raporu gönüllü olarak hazırlayarak teşviklerden faydalanabilecek.

Yasa tasarısını hazırlayan Demokratik Partili milletvekili Chiara Gribaudo, tasarının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından sosyal medyada bir kutlama mesajı paylaştı ve "Temsilciler Meclisi, eşit ücret yasa tasarısını oybirliğiyle onayladı! Bunu, parlamento içinde ve dışında mücadele eden tüm kadınlara adıyoruz" dedi. Gribaudo mesajını, "Eşit iş, eşit ücret, eşitiz" diye bitirdi.

İtayla 153 ülke içinde 76. sırada

Demokartik Parti lideri Enrico Letta da yasa tasarısının Temsilciler Meclisi'nden geçmesini "büyük bir kazanım" diye niteledi ve yola devam edecekleri mesajını verdi.

Uluslararası cinsiyet eşitliği sıralamalarında İtalya, Avrupa ülkeleri içinde son sıralarda geliyor.

Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'nde İtalya genel sıralamada 153 ülke içinde 76. sırada, ekonomik katılım ve fırsat eşitliği kategorisinde ise 117. sıradaydı.

Yasa tasarısını hazırlayan milletvekili Gribaudo da buna dikkat çekerek, "Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporu, kadın-erkek arasındaki ekonomik farklılıklar açısından İtalya'yı Avrupa'nın en kötü ülkeleri arasında sayıyor ve eşitliğe ulaşmak için 200 yıl gerektiğini hesaplıyor. Bu adaletsizliği sona erdirmenin vakti geldi, asırlarca bekleyemeyiz" dedi.

İtalyan basınındaki verilere göre İtalya'da kadınlar aynı işi yapan erkeklerden ortalama yüzde 12,2 daha az ücret alıyor. Gribaudo ise bu oranın yüzde 20'ye kadar çıkabildiğini söylüyor. Ülkede yönetici pozisyonlarındaki kadın oranı da yüzde 28 olarak hesaplanıyor.

BBC
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