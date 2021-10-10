İtalya'da aşı ve Covid belgesi karşıtları işçi sendikası binasına saldırdı

İtalya'nın başkenti Roma'da aşı ve Covid sertifikası karşıtlarının gösterisinde şiddet olayları yaşandı. Aralarında neofaşist grupların da yer aldığı belirtilen göstericiler ülkenin en büyük işçi sendikası Cgil'in merkez binasına ve polis araçlarına saldırdı. Şiddet eylemlerini tetiklediği öne sürülen neofaşist Forza Nuova partisinin kapatılması çağrıları yükseliyor.

İtalya'da hâlâ birçok mekan ve etkinlik için zorunlu olan Covid sertifikaları, 15 Ekim'den itibaren tüm çalışanlar için de zorunlu hale gelecek. Yeşil pasaport olarak anılan Covid sertifikalarını aşı yaptıranlar, hastalığı geçirip iyileşenler ya da test sonucu negatif olanlar alabiliyor.

Aralarında aşı karşıtları, Covid sertifikası zorunluluğuna itiraz edenler ve neofaşist grupların da yer aldığı 10 bine yakın kişi Cumartesi akşamı Roma'nın merkezinde gösteri yaptı. Piazza del Popolo meydanında yapılan gösteri sonrası bazı gruplar yakındaki başbakanlık binası ve Cgil sendikası merkezine yürüdü.

Polis, başbakanlık binasına yaklaşılmasına izin vermezken sendika binasına ulaşan bir grup binaya zorla girerek tahribata yol açtı.

Polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ettiği gösteride 12 kişi gözaltına alındı.

Faşizm referanslı örgütler kapatılsın çağrısı

İtalyan basınına göre Cgil sendikasının merkezine saldıran grubun başını neofaşist Forza Nuova partisi yetkilileri çekiyordu. Bugünkü gazetelerin birçoğunun manşetinde de "faşist saldırı" ifadesi yer aldı.

Olaylar sonrası Forza Nuova'nın kapatılması çağrıları tekrar yükselmeye başladı.

Ülkenin en büyük partilerinden, merkez-soldaki Demokratik Parti'nin lideri Enrico Letta gösteri sonrası yaptığı açıklamada, "Artık Forza Nuova'yı kapatmanın vakti geldi" dedi.

Faşizme direniş gösteren partizanların kurduğu İtalyan Ulusal Partizanlar Derneği (Anpi) de faşizme referans yapan tüm partilerin kapatılması çağrısını yineledi. Anpi'nin açıklamasında, "amasız, fakatsız, eğersiz, faşizme atıfta bulunan tüm örgütlerin hemen feshedilmesi için" İçişleri Bakanlığı ve hükümete çağrı yapıldı.

Anpi, şiddet eylemlerine karşı Cgil sendikasına destek için bugün tüm ülkede gösteri çağrısı da yaptı.

Sendikalar faşizm karşıtı gösteri yapacak

Merkezi saldırıya uğrayan Cgil sendikası "faşizm referanslı tüm örgütlerin kapatılması gerektiğini" belirtti ve 16 Ekim'de diğer sendikalarla birlikte faşizm karşıtı bir gösteri düzenleyeceklerini duyurdu.

Başbakan Mario Draghi ve Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da şiddet eylemlerini kınayarak Cgil ile dayanışma mesajı verdi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Covid 19'a karşı aşı kampanyasının süreceği vurgulandı ve "yurttaşlık duygusuyla" kampanyaya katılan milyonlarca vatandaşa teşekkür edildi.

İtalya'da 12 yaş üstü nüfusun yüzde 80'ine denk gelen 43 milyondan fazla kişi aşı dozlarını tamamladı. En az bir doz aşı yaptıranların oranı ise yüzde 85'e ulaştı.

Ipsos araştırma şirketinin geçen Ağustos'ta yaptığı ankete göre ülkede aşı karşıtlarının oranı yüzde 7, kararsızların oranı ise yüzde 10 civarında. Eylül'de yapılan Euromedia araştırmasına göre ise İtalyanların yüzde 75'i Covid sertifikası zorunluluğuna destek veriyor.