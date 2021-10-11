İstifa eden Pentagon yetkilisi: Çin yapay zeka üstünlüğüyle dünyayı domine edecek, ABD'nin rekabet şansı yok - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

İstifa eden Pentagon yetkilisi: Çin yapay zeka üstünlüğüyle dünyayı domine edecek, ABD'nin rekabet şansı yok

BBC - Haberler | Dünya
İstifa eden Pentagon yetkilisi: Çin yapay zeka üstünlüğüyle dünyayı domine edecek, ABD'nin rekabet şansı yok

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bilgisayar yazılım sistemlerinden sorumlu en üst düzey yetkilisi Nicolas Chaillan, geçen hafta istifa etti.

ABD Savunma Bakanlığı'nın ( Pentagon ) bilgisayar yazılım sistemlerinden sorumlu en üst düzey yetkilisi Nicolas Chaillan, geçen hafta istifa etti. Chaillan, Amerikan ordusunun teknolojik dönüşümünün çok yavaş ilerlemesini protesto etmek için bu kararı aldığını söyledi.

"Çin'in ABD'yi geçmesini izlemeye dayanamam" diyen Chaillan, istifası sonrası ilk mülakatını İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesine verdi.

Chaillan, ABD'nin, Çin kaynaklı siber ve diğer tehditlere yanıt vermekteki başarısızlığının, çocuklarının geleceğini tehlikeye attığını belirtti:

"15-20 yıl içinde Çin'le rekabet ve mücadele edemeyecek bir konumda olacağız. Bence bu şimdiden belli. Üzgün olmamız için de geçerli bir neden."

Financial Times'ın ilk sayfasındaki haber, gazetenin Washington'daki Dış Politika ve Savunma Muhabiri Katrina Manson'ın imzasını taşıyor.

'Çin, küresel çapta hakimiyet kurma yolunda ilerliyor'

Haber de, 37 yaşındaki Chaillan'ın 3 yıl boyunca, Pentagon çapında, siber güvenlik alanında önlemlerin artırılmasından sorumlu olduğu ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nde onun görevi için özel bir makam oluşturulduğu belirtiliyor.

Financial Times'a konuşan Chaillan'a göre Çin, yapay zeka ve siber kapasite gibi alanlarda çok başarılı. Bu nedenle küresel çapta hakimiyet kurma yolunda ilerliyor.

Yeni teknolojilerin ABD'nin geleceği için, büyük bütçeli beşinci nesil F-35 savaş uçaklarından çok daha kritik önemde olduğunu vurgulayan Chaillan, sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Çin, gelecekte dünyayı domine edecek. Medyadan jeopolitiğe her alanda, bu durum değişmeyecek. Bazı hükümet birimlerinde, ABD'nin siber savunması 'anaokulu düzeyinde' ".

Chaillan, yapay zeka konusunda Pentagon'la birlikte çalışmakta tereddüt eden Google'ı da "ABD'yi yavaşlatmakla" suçluyor; Çin şirketlerinin bu durumun tam aksine Pekin yönetimiyle birlikte çalışmalarının zorunlu tutulduğunu söylüyor.

"Çin, ahlaki değerleri umursamadan yapay zekaya büyük yatırım yapıyor" diyen Chaillan, tüm bu görüşleriyle ilgili olarak önümüzdeki haftalarda gizli oturumlarda ABD Kongresi'nde ifade vermek istiyor.

ABD Ulusal Güvenlik Komisyonu da, bu yıl Kongre'nin talebi üzerine hazırladığı raporda, Çin'in 10 yıl içinde ABD'yi geçerek dünyanın yapay zeka alanında süpergücü olacağı uyarısında bulunmuştu.

İstifa eden Pentagon yetkilisi: Çin yapay zeka üstünlüğüyle dünyayı domine edecek, ABD'nin rekabet şansı yok

İstifa eden Pentagon yetkilisi: Çin yapay zeka üstünlüğüyle dünyayı domine edecek, ABD'nin rekabet şansı yok

İstifa eden Pentagon yetkilisi: Çin yapay zeka üstünlüğüyle dünyayı domine edecek, ABD'nin rekabet şansı yok

İstifa eden Pentagon yetkilisi: Çin yapay zeka üstünlüğüyle dünyayı domine edecek, ABD'nin rekabet şansı yok

İstifa eden Pentagon yetkilisi: Çin yapay zeka üstünlüğüyle dünyayı domine edecek, ABD'nin rekabet şansı yok

BBC
Kurşun yağdırdı, gasba yeltendi, rehin aldı! Öfkeli saldırgan şehri ayağa kaldırdı

Kurşun yağdırdı, gasba yeltendi, rehin aldı! Öfkeli saldırgan şehri ayağa kaldırdı

 Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçiren ABD'li komutan Raymond Odierno kanserden öldü

Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçiren ABD'li komutan Raymond Odierno kanserden öldü

 Çavuşoğlu'ndan, Biden'ın mektubuna ve Türkiye açıklamalarına sert tepki: Doğruları söylemiyorlar

Çavuşoğlu'ndan, Biden'ın mektubuna ve Türkiye açıklamalarına sert tepki: Doğruları söylemiyorlar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gökhan Çıra Bülent Ersoy Amelia Hamlin Mustafa Keser
Spor Muslera Fatih Terim Burak Yılmaz Stefan Kuntz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstifa eden Pentagon yetkilisi: Çin yapay zeka üstünlüğüyle dünyayı domine edecek, ABD'nin rekabet şansı yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 04:12:07. #1.17#