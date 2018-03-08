Dünya İslahiyeliler Derneğinden Zeytin Dalı Harekatına Bayraklı Destek

Dünya İslahiyeliler Derneği, Zeytin Dalı Harekatına bayraklı destek verdi.

Sosyal medya üzerinde faaliyet gösteren bir grup, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek için İslahiyeli kent merkezindeki esnafa bayrak dağıttı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinden yaşayan Zeynel Abidin Gavurdağlı, sosyal medyada oluşturduğu bir grubun desteği ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin bölgesinde yürüttüğü zeytin dalı harekatına destek amaçlı İslahiye esnafına yaklaşık bin bayrak hediye etti.

Gavurdağlı yaptığı açıklamada, "Ülkemizin sınırlarını korumak için yapılan bu harekata katılan askerlerimizin yanında olduğumuzu bilmelerini istedik. Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın sembolü Türk bayrağımızı esnafa dağıtarak Mehmetçiğimize destek olmaya çalıştık" dedi.

Ay yıldızlı bayrağımızı alan esnaf ise, "Aldığımız en güzel hediye, Türkiye'nin içinde bulunduğu şu günlerde böyle güzel ve anlamlı hediyeyi almaktan son derece mutlu olduk" diye konuştu. - GAZİANTEP