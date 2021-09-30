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Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası

İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda finale çıktı.

İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda finale çıktı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonda Kadın Milli Takımı, yarı finalde Rusya ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 26-24, 25-23 19-25 ve 25-23 set sonuçlarıyla 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, adını finale yazdırdı.

Milli takım, yarı finaldeki İtalya-Ukrayna maçının galibiyle 2 Ekim Cumartesi günü TSİ 16.30'da şampiyonluk için karşılaşacak.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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