Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Erkek Milli Takımı, klasman maçında Polonya'yı 3-0 yendi.

İtalya'da düzenlenen organizasyonda milliler, Polonya'yı 25-17, 25-21 ve 25-16'lık setlerle mağlup etti.

Türkiye, 5'incilik maçında yarın İran ile karşılaşacak.