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Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası

Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Erkek Milli Takımı, klasman maçında Polonya'yı 3-0 yendi.

Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Erkek Milli Takımı, klasman maçında Polonya'yı 3-0 yendi.

İtalya'da düzenlenen organizasyonda milliler, Polonya'yı 25-17, 25-21 ve 25-16'lık setlerle mağlup etti.

Türkiye, 5'incilik maçında yarın İran ile karşılaşacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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