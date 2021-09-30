Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Erkek Milli Takımı, klasman maçında Polonya'yı 3-0 yendi.
Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Erkek Milli Takımı, klasman maçında Polonya'yı 3-0 yendi.
İtalya'da düzenlenen organizasyonda milliler, Polonya'yı 25-17, 25-21 ve 25-16'lık setlerle mağlup etti.
Türkiye, 5'incilik maçında yarın İran ile karşılaşacak.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri