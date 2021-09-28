Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Kadın Milli Takımı, Çekya'yı 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

İşitme Engelliler Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Kadın Milli Takımı, İtalya'nın Chianciano Terme ve Chiusi kasabalarında düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Çekya'yı 25-21, 25-19 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finalist oldu.

Kadın Milli Takımı, yarı final maçını 30 Eylül Perşembe günü oynayacak.

Erkek Milli Takımı ise çeyrek final müsabakasında İtalya'ya 3-0 yenildi. Milliler, 30 Eylül Perşembe günü Polonya ile beşincilik maçı yapacak.