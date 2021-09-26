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Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası

İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Fransa'yı 3-0 mağlup etti.

İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Fransa'yı 3-0 mağlup etti.

İtalya'nın Chianciano Terme ve Chiusi kasabalarında düzenlenen turnuvada Türkiye, 25-13, 25-17 ve 25-17'lik setlerin ardından Fransa'yı 3-0 yendi.

Grubundaki ikinci galibiyetine ulaşan milliler, turnuvada son 8 takım arasına adını yazdırdı. Türkiye, ilk maçında Polonya'yı 3-2 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada ise Ukrayna'ya 3-0 yenilmişti.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
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İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları kotası aldı

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İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, İstanbul'da konuk ettiği Fransa'yı 3-0 yenerek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na katılım hakkı elde...
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