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Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası

İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Polonya'yı 3-2 mağlup etti.

İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Polonya'yı 3-2 mağlup etti.

Türkiye, İtalya'nın Chianciano Terme ve Chiusi kasabalarında düzenlenen turnuvada karşılaştığı Polonya'yı 25-12, 25-22, 15-25, 21-25 ve 15-7'lik setlerle 3-2 yenerek şampiyonaya galibiyetle başladı.

Şampiyonada yarın Türkiye'nin erkek ve kadın milli takımları Ukrayna ile karşılaşacak.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
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