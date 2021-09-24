Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Polonya'yı 3-2 mağlup etti.
İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Polonya'yı 3-2 mağlup etti.
Türkiye, İtalya'nın Chianciano Terme ve Chiusi kasabalarında düzenlenen turnuvada karşılaştığı Polonya'yı 25-12, 25-22, 15-25, 21-25 ve 15-7'lik setlerle 3-2 yenerek şampiyonaya galibiyetle başladı.
Şampiyonada yarın Türkiye'nin erkek ve kadın milli takımları Ukrayna ile karşılaşacak.
AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri