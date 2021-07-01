Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası, 3-8 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak
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Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası, 3-8 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak

Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası, 3-8 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası, 3-8 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası, 3-8 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, şampiyonanın İstanbul WOW Hotel'de yapılacağı belirtildi.

Şampiyona öncesi yarın otelde teknik toplantı yapılacak. 3 Temmuz Cumartesi günü başlayacak müsabakalar, 8 Temmuz Perşembe günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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