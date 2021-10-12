Irak: IŞİD'in 'mali işler sorumlusu' Sami Casim'i yurt dışında yakaladık - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

Irak: IŞİD'in 'mali işler sorumlusu' Sami Casim'i yurt dışında yakaladık

BBC - Haberler | Dünya
Irak: IŞİD'in 'mali işler sorumlusu' Sami Casim'i yurt dışında yakaladık

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, IŞİD'in eski lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yardımcısı ve örgütün "mali işler sorumlusu" olarak bilinen Sami Casim'in yakalandığını duyurdu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, IŞİD'in eski lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yardımcısı ve örgütün "kasası" olarak bilinen Sami Casim'in yakalandığını duyurdu.

Mustafa el-Kazımi, Twitter hesabında, istihbarat birimlerinin Casim'i ülke dışında gerçekleştirilen bir operasyonda ele geçirdiğini açıkladı.

El-Kazımi, Casim'in hangi ülkede yakalandığını söylemedi.

Irak yetkililerine göre Sami Casim, IŞİD lideri Emir Muhammed Abdul Rahman el Mevla el Selbi'ye de yakın bir isim.

AFP: Sami Casim, Türkiye'de yakalandı

Fransız Haber Ajansı (AFP), Iraklı bir üst düzey askeri yetkiliye dayandırdığı haber de, Casim'in Türkiye'de ele geçirildiğini duyurdu.

Türkiye'den ise konu ile ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

"Hacı Hamid" olarak da bilinen Sami Casim, ABD tarafından da aranıyordu.

ABD, Casim'in yakalanmasına yardımcı olacaklara 5 milyon dolar ödül vereceğini açıklamıştı.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) göre Casim, "IŞİD'in terör operasyonlarının finansmanında" önemli rol oynamış ve örgütün gelir getiren "yasa dışı petrol, gaz, tarihi eser ve mineral" satışı gibi mali operasyonlarını yönetmişri.

BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner, Irak yetkililerinin, Casim'in yakalanmasının IŞİD için önemli bir darbe olduğunu düşündüklerini söylüyor.

IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını; Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, tüm bu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Örgüt Irak ve Suriye'de bir dönem yaklaşık 8 milyon kişinin yaşadığı 88 bin kilometrekarelik bir alanı yönetiyordu.

IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi ise 26 Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de ABD Özel Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda öldürülmüştü.

Örgütün halen Orta Doğu'da 10 bin kadar savaşçısının olduğu sanılıyor.

BBC
Suriye-Irak sınırında İran destekli teröristlere hava saldırısı düzenlendi

Suriye-Irak sınırında İran destekli teröristlere hava saldırısı düzenlendi

 Irak'ta seçimleri Sadr kazandı

Irak'ta seçimleri Sadr kazandı

 Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçiren ABD'li komutan Raymond Odierno kanserden öldü

Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçiren ABD'li komutan Raymond Odierno kanserden öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Temel Karamollaoğlu Sergen Yalçın
Magazin Seda Sayan Burak Sergen Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Muslera Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Burak Yılmaz Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Irak: IŞİD'in 'mali işler sorumlusu' Sami Casim'i yurt dışında yakaladık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 02:12:11. #1.12#