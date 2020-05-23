Dünya İnternet Hızı Rekoru Kırıldı: Saniyede 1000 HD Film İndirildi Dünya internet hızı rekoru kısa bir süre önce kırıldı. Bizler Türkiye'de adil kota kullanımı tartışmalarına girişirken, 42.

Dünya internet hızı rekoru kısa bir süre önce kırıldı. Bizler Türkiye'de adil kota kullanımı tartışmalarına girişirken, 42.2 terabit hıza ulaşmayı başaran Avustralyalı bilim insanları büyük umut oldu. Peki bu hıza nasıl ulaşıldı?

80 kızılötesi lazerin göreceği işi tek başına yapabilen özel bir optik çip sayesinde bu hıza ulaşmayı başaran bilim insanları, şimdilik testlerini laboratuvar ortamında devam ettiriyor. İlerleyen zamanlarda dünya genelinde bu internet hizmetlerinin kullanılabileceği düşünülüyor.

Avustralyalı bilim insanları umutlu

Avustralya'nın sadece birkaç kentinde kullanılan bu yeni teknoloji, şimdilik sadece kısıtlı bir alanda tercih edilecek. Tamamen yeni bir çip teknolojisi ile elde edilen bu başarı, 76 km uzunluğundaki fiber kablolarla iletilen interneti ayrı bir noktaya taşıyacak.

Esas olarak böyle bir hız teknolojisine neden ihtiyaç duyduğumuzu da düşünmek gerekiyor. Sadece son 2 ay içerisinde, internetin çökmemesi için YouTube ve Netflix video kalitelerini düşürmek zorunda kaldı. Böylece internetin herkese yetmesi sağlanmaya çalışıldı. Dünyanın önemli bir bölümünün evde kalmaya devam ettiği ve bu nedenle de online yaşam içerisinde kaldığı günlerde, internet hızı daha büyük önem kazandı. Yeni ulaşılan hızı örneklerle anlatalım. 44,2 terabit, 42 bin 200 gigabit hız olarak algılanabilir. Sadece bir saniye içerisinde 1 GB veri aktarımıyla 125 MB dosya indirmek son derece kolay. Kabaca bir hesap yapmak gerekirse; 44,2 terabit internet hızıyla saniyede 5395 GB veri indirmek mümkün. Yaklaşık olarak hesaplandığında; 5,3 GB boyuta sahip 1000 HD filmi 1 saniyede bilgisayara yüklemek son derece kolay olacak. GTA 5'i indirmek ise 1 salise gibi bir zamana inecek. Böyle bir internet hızına sahip olmak ister miydiniz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.