Dünya İnsan Hakları Günü ne zaman, anlamı nedir?

Dünya İnsan Hakları Günü, Aralık ayında kutlanır. Bugün hakkında merak edilen Dünya İnsan Hakları Günü nedir? Dünya İnsan Hakları Günü ne zaman? Dünya İnsan Hakları Günü neden 10 Aralık'ta kutlanır?

İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948'den bu yana her 10 Aralık'ta kutlanan gündür. Dünya İnsan Hakları Günü tarihçesi nedir, ne zaman kutlanıyor?

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?

Dünya İnsan Hakları Günü 10 Aralık tarihinde kutlanan bir gündür. Tüm dünyada 10 Aralık günü Dünya İnsan Hakları Günü olarak geçmektedir.

İnsan hakları günü başlangıç tarihi : 10 Aralık 1948

İnsan hakları günü resmi adı nedir : Human Rights Day

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ NEDİR? TARİHÇESİ ÖZETİ

İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948'den bu yana her 10 Aralık'ta kutlanan gündür.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleştiler. İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948'de hazırlandı ve 10 Aralık 1948'de Genel Kurulun Paris'te yapılan oturumunda kabul edildi. Oturumda, 6 sosyalist ülke bu ilkelerin bazılarının "Burjuva sınıfından olan insanların sınıf çıkarını koruduğu ve işçi sınıfının egemen sınıflarla uzlaşmak zorunda bırakacağı" gerekçesiyle çekimser kaldı. Bildiri, bu çekimser ülkeler ile Suudi Arabistan ve Güney Afrika Birliği dışında kalan ülkelerin oylarıyla kabul edildi.

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ NEDEN 10 ARALIK'TA KUTLANIR?

Dünya İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildiği gün olan 10 Aralık'ta kutlanmaya başlamıştı.

BM Genel Kurulu, tüm devlet ve sivil toplum organizasyonlarını davet ettiği kurulda yapılan oylamayla '10 Aralık' tarihinin "Dünya İnsan Hakları Günü" kabul edilmesine karar verilmişti.