Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla jandarmadan sürücülere gül hediyesi
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Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla jandarmadan sürücülere gül hediyesi

10.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:30
Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla jandarmadan sürücülere gül hediyesi

Gaziantep'in İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla sürücülere gül takdim etti.

Gaziantep'in İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla sürücülere gül takdim etti.

İslahiye-Hassa kara yolu uygulama noktasında trafik kontrolü yapan ekipler, denetime tabi tutulan araçlardaki sürücüler ve beraberindekilere üzerinde "Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun" yazılı gül hediye etti.

Uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını ifade eden sürücüler, jandarmaya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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