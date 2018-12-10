Diyarbakır'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle AK Parti İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması yapıldı.

Partililer adına basın açıklamasını, AK Parti Diyarbakır İnsan Hakları Başkanı Ozan Bozçalı okudu.

Tüm mazlum milletlerin yanında olduklarını ifade eden Bozçalı, şöyle dedi:

"Bu anlayıştan hareketle milyonlarca muhacire ev sahipliği yapan, dünyadaki mağdurların imdadına koşan bir ülke olmanın onuruna sahip bir milletiz. Mazlum ve mağdurlara en büyük maddi desteği veren ülke Türkiye'dir. Üstelik bunu ne petrol için ne de yeraltı maden yatakları için yapıyor, sadece medeniyet tasavvurundan kaynaklanan sorumluluk bilinci ile üzerine düşeni yapmaktayız."

Dünyadaki Müslümanların çektiği sıkıntılara dikkati çeken Bozçalı, "Afrika, Ortadoğu, Arakan ve bilhassa Filistin ve Suriye'deki insanlık dramına ve en son Yemen'deki insanlık dramına hükümetimiz hassasiyet göstermiş. Bu haksızlıkların sona erdirilmesi için uluslararası platformlarda öncülük yapmış ve yapmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.