Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edildiğini anımsatarak, bu tarihin her yıl Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlandığını belirtti.

Türkiye'nin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ilk imzalayan ülkeler arasında yer aldığını aktaran Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Kanunlar önünde bireylerin eşitliği ve ayrımcılığa uğramamaları ilkelerine dayanan insan haklarına saygı, Türkiye Cumhuriyeti'nin değiştirilemez niteliğidir.

Ülkemizde kökenleri, inançları veya fikirleri ne olursa olsun tüm vatandaşlarımız milletimizin eşit ve saygın fertleridir. Çağdaş devlet anlayışında etnik, dini veya mezhep temelli hiçbir ayrıma yer yoktur. Tüm vatandaşlarımız, memleketimizin her köşesinde bu ülkenin tüm nimetlerinden faydalanabilmektedirler. Ferdi farklılıklarımız zenginliğimiz, müşterek hüviyetimiz ise gücümüzdür. Ayrıca İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin gerekleri doğrultusunda inisiyatif alıp mülteci ve savaş mağdurlarının yaralarını sararak onların insani haklarını sonuna kadar savunan ülkemiz, bu anlamda da tüm dünyaya örnek teşkil etmektedir. Yarınların bugünden daha güzel olacağı umudu ve dileğiyle tüm insanların, temel hak ve özgürlüklerden azami seviyede istifade ettiği, insan hak ve hürriyetlerinin herkes için tüm yönleriyle korunup uygulandığı bir dünyada yaşamak arzusuyla, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, huzurlu ve mutlu bir gelecek temenni ediyorum."