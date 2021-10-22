İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan NATO paylaşımı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları toplantısı sonrasında İngiltere Savunma Bakanlığı, Türkiye dahil 5 ülkenin bayrağıyla birlikte sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda "Birleşik Krallık, NATO müttefiklerine bağlıdır" mesajı yer aldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Savunma Bakanı Wallace, Brüksel ziyareti sırasında Danimarka, Almanya, Polonya ve Türkiye'den Savunma Bakanları ile ittifakın geleceğini ve ortak güvenliğimizi görüşmek üzere ikili görüşmelerde bulundu" mesajı yer aldı.