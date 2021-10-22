İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan NATO paylaşımı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan NATO paylaşımı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan NATO paylaşımı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları toplantısı sonrasında İngiltere Savunma Bakanlığı, Türkiye dahil 5 ülkenin bayrağıyla birlikte sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları toplantısı sonrasında İngiltere Savunma Bakanlığı, Türkiye dahil 5 ülkenin bayrağıyla birlikte sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda "Birleşik Krallık, NATO müttefiklerine bağlıdır" mesajı yer aldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Savunma Bakanı Wallace, Brüksel ziyareti sırasında Danimarka, Almanya, Polonya ve Türkiye'den Savunma Bakanları ile ittifakın geleceğini ve ortak güvenliğimizi görüşmek üzere ikili görüşmelerde bulundu" mesajı yer aldı.


İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan NATO paylaşımı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bu da oldu! Dünyanın ilk ultra gerçekçi robotunu gözaltına aldılar, büyükelçi devreye girdi

Bu da oldu! Dünyanın ilk ultra gerçekçi robotunu gözaltına aldılar, büyükelçi devreye girdi

 Bir dönem Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların giydiği tanga şort kriz çıkardı

Bir dönem Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların giydiği tanga şort kriz çıkardı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir avuç ülke' sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title