İngiltere'deki benzin krizinin perde arkasındaki üçlü: Kovid-19, Brexit ve vergi yasası

İngiltere'de akaryakıt istasyonları ve market raflarında yaşanan kıtlığın perde arkasında 'Ağır vasıta şoförü' arzındaki hızlı düşüş yatıyor. Brexit'le İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışından sonra, AB ülkesi ağır vasıta şoförleri, ülkeye giremeyince ve üstüne Kovid-19 salgını kısıtlamaları eklenenince kriz kendini hissettirmeye başladı. Yılbaşı arifesinde tedarik zinciri kırılan İngiltere'deki ağır vasıta şoför sıkıntısı; İngiltere ekonomisine ilk olarak benzin istasyonlarında kuyruk, süpermarketlerde boş raflar ve kapalı restoranlar olarak yansıdı. Diğer yandan Karayolu Taşımacılığı Birliği (RHA), büyük nakliye firmalarının vergi yasası IR35'in yaşanan krizin ana nedeni olarak gördüğünü vurguladı.

100.000 ŞOFÖR AÇIĞI VAR

İngiltere hükümeti ise 25 Eylül'de yaptığı açıklamada, 4 bin kişinin ağır vasıta sürücüsü olarak eğitileceğini, mesleki sürüş testlerinin 12 hafta içinde binli rakamlara yükseltileceğini, halihazırda ağır vasıta sürücü belgesine sahip tüm sürücülere sektöre geri dönmelerini teşvik eden yaklaşık 1 milyon mektup gönderileceğini ve 5 bin ağır vasıta sürücüsüne geçici vize verilebileceğini belirtti. Ayrıca İngiliz ordusundan 200 kişinin benzin kıtlığının en yoğun yaşanan yerde bu hafta itibariyle göreve başlayacağı açıklandı.

Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri