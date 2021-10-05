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İngiltere'deki benzin krizinin perde arkasındaki üçlü: Kovid-19, Brexit ve vergi yasası

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
İngiltere'deki benzin krizinin perde arkasındaki üçlü: Kovid-19, Brexit ve vergi yasası

İngiltere'de akaryakıt istasyonları ve market raflarında yaşanan kıtlığın perde arkasında 'Ağır vasıta şoförü' arzındaki hızlı düşüş yatıyor.

İngiltere'de akaryakıt istasyonları ve market raflarında yaşanan kıtlığın perde arkasında 'Ağır vasıta şoförü' arzındaki hızlı düşüş yatıyor. Brexit'le İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışından sonra, AB ülkesi ağır vasıta şoförleri, ülkeye giremeyince ve üstüne Kovid-19 salgını kısıtlamaları eklenenince kriz kendini hissettirmeye başladı. Yılbaşı arifesinde tedarik zinciri kırılan İngiltere'deki ağır vasıta şoför sıkıntısı; İngiltere ekonomisine ilk olarak benzin istasyonlarında kuyruk, süpermarketlerde boş raflar ve kapalı restoranlar olarak yansıdı. Diğer yandan Karayolu Taşımacılığı Birliği (RHA), büyük nakliye firmalarının vergi yasası IR35'in yaşanan krizin ana nedeni olarak gördüğünü vurguladı.

100.000 ŞOFÖR AÇIĞI VAR

Karayolu Taşımacılığı Birliği (RHA), şoför azlığına dair rapor hazırlayarak pandemi sebebiyle şoför açığını 60 binin üzerinde tahmin ettiklerini ancak Brexit dahil birkaç faktörün birleşmesiyle hali hazırda ülkedeki ağır vasıta şoför açığının 100 bini bulduğunu belirtti. Rapora göne, şoför açığına neden olan ana etkenlerden biri de Kovid-19 salgını. Birçok şoför salgın kısıtlamaları sebebiyle kendi ülkesine gitti ve büyük bir çoğunluğu ise İngiltere'ye geri dönmedi.

BÜYÜK NAKLİYE FİRMALARI: ANA SEBEP VERGİ YASASI IR35

Brexit sonrasında AB'den çıkan ve İngiltere'de çalışma ile yaşama şartları netlik kazanmayan birçok AB ülkesi şoförü de zorunlu olarak ülkesine dönmek zorunda kaldı. Raporda yer alan diğer etkenler ise, emekli olan ağır vasıta şoförleri ve ehliyet için gerekli mesleki sürüş testinin yetersizliği.

RHA ayrıca İngiltere'de hükümet tarafından gizli istihdamı vergilendirmek için tasarlanmış vergi yasası IR35'in, lojistik şirketlerinde kar marjını düşürdüğünü belirterek anket yapılan büyük nakliye şirketlerinin 'krizin ana sebebi olarak IR35 vergi yasasını' gördüğünü belirtti.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ KRİZİ ÇÖZMEK İÇİN NE YAPIYOR?

İngiltere hükümeti ise 25 Eylül'de yaptığı açıklamada, 4 bin kişinin ağır vasıta sürücüsü olarak eğitileceğini, mesleki sürüş testlerinin 12 hafta içinde binli rakamlara yükseltileceğini, halihazırda ağır vasıta sürücü belgesine sahip tüm sürücülere sektöre geri dönmelerini teşvik eden yaklaşık 1 milyon mektup gönderileceğini ve 5 bin ağır vasıta sürücüsüne geçici vize verilebileceğini belirtti. Ayrıca İngiliz ordusundan 200 kişinin benzin kıtlığının en yoğun yaşanan yerde bu hafta itibariyle göreve başlayacağı açıklandı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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