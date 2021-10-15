İngiltere'de yaklaşık 43.000 kişinin negatif sonuçlanan Covid-19 testlerinin hatalı olduğu ortaya çıktı - Haberler
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BBC

İngiltere'de yaklaşık 43.000 kişinin negatif sonuçlanan Covid-19 testlerinin hatalı olduğu ortaya çıktı

BBC - Haberler | Dünya
İngiltere'de yaklaşık 43.000 kişinin negatif sonuçlanan Covid-19 testlerinin hatalı olduğu ortaya çıktı

İngiltere ve Galler'de yaklaşık 43.000 kişinin negatif çıkan Covid-19 testlerinin hatalı ortaya çıktı.

İngiltere ve Galler'de yaklaşık 43.000 kişinin negatif sonuçlanan Covid-19 testlerinin hatalı ortaya çıktı.

Hatanın da özel bir laboratuvardan kaynaklandığı tespit edildi.

İngiltere'nin merkezindeki Wolverhampton şehrindeki laboratuvarda faaliyetler askıya alındı. İngiliz Sağlık Hizmetleri (NHS) test ve takip sistemi laboratuvarla ilgili inceleme başlattı.

NHS, laboratuvarda test yaptırdığı belirlenen özellikle Güney Batı bölgesindeki kişilerin yeniden Covid testi yaptırması çağrısında bulundu.

Hata, hızlı antijen testleri pozitif çıkanların yaptırdıkları PCR testlerinin ise negatif çıkması üzerine fark edildi.

Hızlı antijen testleri İngiltere'de belirti göstermeyenlerin de virüs yayma ihtimali olduğu için okullarda, iş yerlerinde yaygın olarak kullanılıyor.

PCR testleri analiz için laboratuvarlara gönderiliyor. Laboratuvarda, enfeksiyonun kapılmasından birkaç hafta sonra virüs olup olmadığı tespit ediliyor. İngiltere'de resmi düzenlemeye göre hızlı antijen testinin pozitif çıkması durumunda kişilerden Covid-19'a yakalanıp yakalanmadıklarının teyit edilmesi için PCR testi yaptırmaları isteniyor.

Testlerde yapılan hata nedeniyle binlerce kişiye karantina zorunluluğu da getirilmemiş oldu. Bu nedenle virüsün binlerce kişiye bulaşmış olabileceği belirtiliyor.

Genelde yapılan testlerde hata ihtimali göz önünde bulunduruluyor zira hiçbir test %100 mükemmel değil ama İngiltere'de son birkaç haftada bazı bölgelerde bildirilen hatalar büyük oranda artmıştı.

İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu (UKHSA), söz konusu olan özel laboratuvarda 8 Eylül ile 12 Ekim arası negatif çıkan test sonuçlarının incelendiğini söyledi.

UKHSA kamu sağlığı olaylarından sorumlu yetkili Dr. Will Welfare, laboratuvarda PCR testi sonuçlarında yaşanan hatalara ilişkin eknik sorunları incelediklerini ifade etti ve "Soruşturmamız devam ederken laboratuvardaki faaliyetleri derhal askıya aldık" dedi.

BBC
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