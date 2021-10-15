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BBC

İngiliz milletvekili David Amess seçmenleriyle görüşürken bıçaklandı

BBC - Haberler | Dünya
İngiliz milletvekili David Amess seçmenleriyle görüşürken bıçaklandı

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakâr Parti milletvekili Sir David Amess seçmenleriyle görüşürken bıçaklandı.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakâr Parti milletvekili Sir David Amess seçmenleriyle görüşürken bıçaklandı. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Essex bölgesi polisi, Leigh-on-Sea semtinde bıçaklı saldırı ihbarının öğle saatlerinde geldiğini, olay yerinde bir bıçak bulduklarını söyledi.

69 yaşındaki Amess, Southend West bölgesinden milletvekili seçildi. Amess saldırı sırasında Belfairs'te bir kilisede seçmenleriyle görüşüyordu.

İngiliz milletvekili David Amess seçmenleriyle görüşürken bıçaklandı

BBC
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