'Dünya İlk Yardım Günü' etkinlikleri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Dünya İlk Yardım Günü" etkinlikleri

AA / Kenan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Toplumsal Afet Derneği ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle "Dünya İlk Yardım Günü" kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara, afet ve acil durumlarda ilk yardımın önemi anlatıldı.

Toplumsal Afet Derneği ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle "Dünya İlk Yardım Günü" kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara, afet ve acil durumlarda ilk yardımın önemi anlatıldı.

Beşiktaş Ortaköy Sahili'nde kurulan istasyonlarda sağlık personeli, katılımcılara ilk yardım konusunda bilgi verdi. Kalp masajı uygulamasının da gösterildiği etkinlikte, farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Toplumsal Afet Derneği Genel Başkanı Rezzak Elazat, 12 Eylül Dünya İlk Yardım Günü'nde Beşiktaş Belediyesi iş birliği ile gerçekleşen etkinlikte afet ve acil durumlarda ilk yardımın önemini anlatmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyada her 5 saniyede 1 kişinin ilk yardıma ihtiyacı olduğu yapılan araştırmalarda karşımıza çıkıyor. İhtiyaç olduğunda maalesef ilk yardım bilen kişi sayısının çok az olduğunu görüyoruz. İlk yardım çok önemli, mutlaka afetlere ve acil durumlara karşı ilk yardım öğrenmemiz gerekiyor. Etkinlikte alanda kurulan istasyonlarda sağlık personeli tarafından katılımcılara gruplar halinde CPR mankenleri ile kalp masajı uygulaması gösteriliyor ve ilk yardım bilgileri veriliyor. Burada vatandaşlara ilk yardımla ilgili olumlu ve olumsuz yaklaşımları anlatıldıktan sonra müdahale kısmında neler yapması gerektiği de uygulamalı olarak gösterilecek."

Sağlık Bakanlığı tarafından ilk yardıma yeni bir cihazı eklendiğini ifade eden Elazat, "Acil durumlarda artık bu cihazın da kullanılması söz konusu. Bu cihazlar kalp durmasında elektro şok etkisi vererek kalbin tekrar çalışmasını sağlıyor. Normalde ilk yardım eğitimlerinde cihaz ekipman malzemeleri kullanılmazdı artık bu cihaz vasıtasıyla yeni bir döneme geçiyoruz. Bakanlığımız geçtiğimiz ay bir genelge yayınladı ve bu genelge ile artık ilk yardımcılar da cihaz kullanabiliyor." diye konuştu.

Dünya İlk Yardım Günü etkinlikleri

Dünya İlk Yardım Günü etkinlikleri

Dünya İlk Yardım Günü etkinlikleri

AA / Kenan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Tanju Özcan Ertuğrul Gazi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kaan Yıldırım Ece Üner Müge Anlı Seda Sayan
Spor Marcao Okan Buruk Burak Yılmaz Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Dünya İlk Yardım Günü' etkinlikleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 15:56:11. #1.17#