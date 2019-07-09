Dünya ile Güneş Arasında Tuhaf Bir Yörüngeye Sahip Devasa Göktaşı

Uzayın sonsuz boşluğunda bulunan gök cisimleri arasında asteroitler de yer alıyor. Yeni keşfedilen nadir ve devasa bir asteroit, gezegenimiz ile Güneş arasındaki bir yörüngede dönüyor.

2019 LF6 numarasıyla kataloglanan gök cismi, bir gezegenden daha küçük boyutta olan asteroitler arasında en kısa yıl döngüsüne sahip. Atira türüne dahil gök cismi, bir yılını yalnızca 151 günde tamamlıyor.

Cisim, yörüngesinin bir ucunda Merkür'ü geçip Güneş'e yaklaşırken diğer uçta da Venüs'ün arkasından dönüşünü gerçekleştiriyor. Böylece 2019 LF6, yörüngesinin tamamı Güneş Sistemi içerisinde yer alan ve sadece 20 tanesi bilinen Atira adlı nadir asteroitlerden biri olmuş oluyor.

Atira'yı nadir kılan bir diğer özelliği ise göktaşının alışılmadık boyutu. Cismin çapı yaklaşık 1 kilometre. Asteroiti keşfeden astronom Quanzhi Ye, "Bugünlerde kilometre çapında bir asteroiti pek sık bulamıyorsunuz. Büyük cisimlerin çoğu bulundu" diyor. Araştırmacıya göre bu kadar büyük bir cismin yıllardır bulunamamış olmasının sebebi ise sahip olduğu alışılmamış yörünge.

Gök cisminin keşfinde, Palomar Gözlemevi'nde bulunan Zwicky Transient Facility kullanıldı. Bu tesiste yapılan çalışmalarda bir başka Atira türü asteroit daha bulunmuştu.

Normalde asteroitlerin çoğu Mars'ın ötesinde, asteroit kuşağında bulunur. Galaksimizin başka köşelerinde varlığından habersiz olduğumuz asteroitler de var. Bu yüzden uzayı daha detaylı ve dikkatli incelemek gerekiyor.