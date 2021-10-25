İklim testi: Karbon salımının azaltılmasına nasıl katkıda bulunabilirsiniz? - Haberler
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BBC

İklim testi: Karbon salımının azaltılmasına nasıl katkıda bulunabilirsiniz?

BBC - Haberler | Dünya
İklim testi: Karbon salımının azaltılmasına nasıl katkıda bulunabilirsiniz?

Dünya liderleri Kasım'da COP26 İklim Zirvesi için Glasgow'da bir araya gelecek.

Dünya liderleri Kasım'da COP26 İklim Zirvesi için Glasgow'da bir araya geliyor. Amaç, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik planları belirlemek.

Alınacak kararlarla milyonlarca kişinin hayatı etkilenebilir.

Hükümetler, kurumlar, iş dünyasının yanı sıra bireyler de iklim değişikliğiyle mücadelede rol oynayabilir.

Bu testle bireysel olarak yaşam tarzında ne gibi değişikliklerin yapılabileceğini ve bu değişikliklerin ne kadar etkili olduğunu görebilirsiniz.

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