Dünya İkincisi Tekvando Milli Takımı Yurda Döndü

Güney Kore'de düzenlenen 23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 2 altın ve bir gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olan Türkiye Tekvando Milli Takımı yurda dündü.



24-30 Haziran tarihleri arası Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen turnuvada dünya şampiyonu olan 67 kiloda Nur Tatar Askeri, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve milli takım kafilesi Seul dönüşü Atatürk Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Milli sporcularımızı karşılayanlar arasında Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Gençlik ve Spor hizmetleri İstanbul İl Müdürü Cemil Boz ve federasyon yetkilileri yer aldı.



HEDEF OLİMPİYATLAR



Kadınlar 67 kiloda dünya şampiyonu olan Nur Tatar Askari, "Kamp döneminin ve zolu antrenmanların ardından iki yılın sonunda gelen bir başarı oldu. 2015 yılında Rusya'da dünya ikincisi oldum ve bunu şampiyonluğa çevirmem gerekiyordu. 5 zorlu maç yaptım ve gerçekten olimpiyatlardaki rakiplerimle savaştım. Olimpik bir sıklette yarışıyorum ve gerçekten dünyanın her yerinde bu sporu çok iyi yapıyorlar. Mücadelemizi verdik ve tüm Türkiye'nin de desteğini hissettik. Şampiyonluğa ulaştığım için mutluyum. İstiklal Marşı'nı okutup kupayı ülkeme getirdiğim için çok gururluyum. İnşallah bundan sonra 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya olur" diye konuştu.



"ELİM KIRIK ŞEKİLDE ANTRENMAN YAPIYORDUM, ŞAMPİYON OLDUM"



Kadınlar 53 kiloda dünya şampiyonluğunu elde eden Zeliha Ağrıs ise, "Çok zorlu bir süreçten geçtim. Üç ay öncesine kadar elim kırıktı. Elim kırık şekilde antrenman yapıyordum. Hocam sürekli psikolojik destek uyguladı. Maçlarım çok iyi gitmemişti ama dünya şampiyonu olacağıma inanıyordum. İnşallah tekrar dünya şampiyonu olarak ülkeme bu gururu yaşatıp 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da ülkemi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum" şeklinde konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Milli Takım kafilesinin havalimanında görüntüleri



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HABER - KAMERA: İBRAHİM YILDIZ - İSTANBUL / DHA