Dünya İkincisi Takıma Coşkulu Karşılama - Kocaeli

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen Dünya Okul Sporları Futsal Şampiyonası'nda finalde Brezilya temsilcisine 5-1 yenilerek ikinci olan Kocaeli Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Kız Takımı, Kocaeli'de coşkuyla karşılandı.

Anıtpark'ta Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, aileler ve öğrenciler, dünya ikincisi olan takımı karşılarken, oyuncuların isimlerinin de bulunduğu "Türkiye'nin gururları hoş geldiniz." yazılı pankart açıldı.

Altıntaş ve Ellibeş, takım oyuncuları ve teknik heyete çiçek takdim etti, başarılarından dolayı kutladı.

Takımın teknik direktörü Hasan Alemdaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın zor geçtiğini belirterek, grupta güçlü ekiplerle karşılaştıklarını söyledi.

Finalde Brezilya veya Fransa temsilcileriyle karşılaşabileceklerini daha önceden de düşündüklerini ifade eden Alemdaroğlu, Fransa temsilcisini grupta yendiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Dünyanın en iyi takımı olan Brezilya'nın temsilcisine karşı zorlu bir mücadele verdik. Maçın başında şanssız gol yedik, ardından lehimize verilmeyen penaltı, maçın kırılma noktası oldu. Maçı kazanabilirdik ama olmadı. Geçen yıldan beri dünya şampiyonluğu için çalışıyoruz. Bu konuda yoğun çaba sarf ettik. Oraya gelen ülkelerin hepsi futsalda çok iyi. Dünya ikinciliği de çok iyi bir başarı, kızlarıma teşekkür ediyorum. Güzel bir başarı oldu. 2011'de de dünya ikincisi olmuştuk, bu sene dünya şampiyonluğunu düşündük ama olmadı. Bir sonraki turnuvada hedefimiz dünya şampiyonluğu olacak."

Dünya şampiyonu olmak için çok çalıştıklarını anlatan takım kaptanı Helin Ataç, 10 Aralık 2017'de müsabaka sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren arkadaşları Zeynep Eroğlu'nun bu durumunun kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Zeynep Eroğlu için şampiyonaya devam ettiklerini aktaran Helin Ataç, "Dünya ikinciliğiyle döndük, Zeynep'e armağan ediyoruz. Bizi burada destekleyen, yolda sevgi gösterisinde bulunanlara teşekkür ediyorum. Ülkemizi orada en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.