Dünya ikincisi sporcu Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'nu ziyaret etti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kick boks şampiyonasında dünya ikincisi olan sporcuya hediye takdim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Macaristan'da yapılan Kick Boks Dünya Kupası'nda milli takımla dünya ikinciliği elde eden Kırşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Sefa Köksal, Başkan Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

Ekicioğlu, başarılı sporcuyu tebrik ederek hediye verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekicioğlu, "Sefa Köksal, 63,5 kiloda çıktığı karşılaşmalarda dünya ikinciliği ödülünü alarak bizleri gururlandırdı. Karşılaşmalara katılan ve dereceye giren tüm sporcularımızı ve teknik heyeti kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.