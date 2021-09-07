SPOR Dünya ikincisi sporcu deveyle tur attı

SPOR Dünya ikincisi sporcu deveyle tur attıBurhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) - Aydın'da İncirliova İlçe Belediyespor'un sporcusu 27 yaşındaki Aysun Akay, 4'üncü Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede ikinci, 200 metrede ise üçüncü oldu.

SPOR Dünya ikincisi sporcu deveyle tur attı

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA) - Aydın'da İncirliova İlçe Belediyespor'un sporcusu 27 yaşındaki Aysun Akay, 4'üncü Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede ikinci, 200 metrede ise üçüncü oldu. Başarılı sporcunun madalya ödülü ise ilçede deveyle tur atmak ve çeyrek altın oldu. Bu sezon İncirliova Belediyespor forması altında yarışmalara katılan işitme ve duyma engelli Aysun Akay, 23-28 Ağustos tarihleri arasında Polanya'da düzenlenen 4'üncü Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'na katıldı. Şampiyonada 100 metrede ikinci, 200 metre ise üçüncü olma başarısı göstererek hem spor kulübünün hem de Türkiye'nin adını duyuran sporcunun başarısına İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'da duyarsız kalmadı. Akay, süslenen bir deveye bindirilerek ilçede tur attı. Deve üstünde ilçeyi gezen sporcu, vatandaşlardan da büyük ilgi gördü. Başarılı sporcuyu Belediye Başkanı Aytekin Kaya çeyrek altın takarak kutladı. Aysun Akay, ailesinin yönlendirmesiyle başladığı atletizm sporunda şu ana kadar 14 madalya kazandı.

DEVECİ BAŞKANIN ÖDÜLÜ DEVEYLE TUR OLDU

Aynı zamanda deve çiftliği işletmecisi olan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aysun Akay'ı başarısından dolayı kutlarken yaptığı konuşmasında, Sporcumuz İncirliova'nın ismini dünyaya duyurdu. Bizde deveyle tur attırdık. Deveci başkan limuzinle getirecek hali yok deveyle getirdik. Aysun Akay'ı deveyle belediyeye kadar getirerek devenin İncirliova'da var olduğunun tanıtımına devam ediyoruz dedi.

İLK KEZ DEVEYE BİNDİM ÇOK HEYECANLANDIM

İlk kez deveye binerek büyük heyecan yaşayan Aysun Akay ise Son iki yıldan beri antrenör Saim Korkmaz ile birlikte çalışıyorum. Polonya'da hem ikincilik hemde üçüncülük aldım. Büyük sevinç yaşadım. Belediye Başkanı Aytekin Kaya da bize destek olduğu için çok sevinçliyiz. Deveye de hayatımda ilk kez bindim. Deveye binince kendimi çok farklı hissettim. Çok heyecanlandım diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı