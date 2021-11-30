Dünya ikincisi kick boksçu kaçırdığı şampiyonluğa ulaşmak form tutuyor

İtalya'da ekim ayında düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndan ikincilikle dönen milli kick boksçu Bilal Dural, bu kez adını zirveye yazdırabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Spor Akademisi mezunu 23 yaşındaki Dural, İtalya'da 15-24 Ekim'de gerçekleştirilen Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda "Low Kick" kategorisinde 54 kiloda ikinci oldu.

Daha önce üniversiteler arası turnuvalarda ve büyükler şampiyonalarında birincilik dereceleri bulunan Dural, İtalya dönüşü antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor.

Genç kick boksçu, antrenmanlarından arta kalan zamanlarında hem formunu korumak hem de masraflarını karşılamak için babasının Bursa'nın Mudanya ilçesindeki ikinci el eşya mağazasında çalışıyor.

Çamaşır ve bulaşık makinelerini, buzdolaplarını taşıyan Dural, milli takımla Avrupa ve dünya şampiyonluklarını hedefliyor.

Her şey kick boks salonuna eşya götürmesiyle başladı

Uluslararası arenada daha başarılı olabilmek için sıkı bir çalışma temposuna giren Bilal Dural, AA muhabirine, babasının iş yerinde çalışmasının kendisini spordan alıkoymadığını söyledi.

Zorluklara rağmen spor sevgisi sayesinde her şeye zaman ayırabildiğini ve milli antrenör Serdar Çakıroğlu ile çalıştıklarını belirten Dural, "Yaklaşık 11 yıldır sporla uğraşıyorum. Hedefim 2022'de Avrupa, 2023'te ise dünya şampiyonu olmak." dedi.

Dural, daha iyi imkanlarda müsabakalara hazırlanmak için küçük çaplı bir spor salonu kurduğunu aktardı.

Bu sporla, babasının dükkanında çalışırken eşya götürdüğü bir kick boks salonunda tanıştığını bildiren Dural, şöyle devam etti:

"Güreşten geçtiğim için ilk senelerde teknik konusunda biraz sıkıntılar yaşadım. Daha sonra ikinci senemde Türkiye şampiyonu oldum, ardından da uluslararası dereceler elde ettim. Son olarak İtalya'daki şampiyonada dünya ikincisi oldum. Bu süreçte kimseden destek almadım. Hem eşya taşıyarak hem spor yaparak spor akademisini de bitirdim. Tırnaklarımla kazıya kazıya da olsa İslam'ın son sancağı olan Türk bayrağını göndere çektireceğim. Çok zorluk çekiyorum ama iş yerinde bile sürekli antrenman yapıyorum."

Antrenör Çakıroğlu: "Artık bu sporun adamı olması lazım"

Bursa Tekme Boksu Spor Kulübünde antrenörlüğe devam eden Serdar Çakıroğlu, bu sporla ilgilenenlerin, destekler sayesinde daha başarılı olduklarını anlattı.

Çakıroğlu, kick boksun uluslararası turnuvalarda Türkiye'ye en fazla madalya kazandıran branşlardan biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Daha önce de yetiştirdiğimiz dünya çapında başarılı sporcularımız oldu. Bu çocuklar hayatla baş başa kaldıklarında sporu ikinci plana atmak zorunda kalıyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı, milli sporcuların desteklenmesi konusunda 55 vakıf üniversitesiyle anlaştı. Önce sevindik ancak bunun sadece olimpik branşlar için geçerli olduğunu öğrenince üzüldük. Bu çocuklar da sonuçta aynı bayrak için yarışıyorlar. Bilal Dural bu sene spor akademisi öğretmenlik bölümünü bitirdi. Artık bu sporun adamı olması lazım. Bu yüzden onun atamasının, branşının olimpik olup olmadığına bakılmadan yapılması gerektiğini düşünüyorum."

Kulüp başkanı iş insanı Murat Sertel de her anlamda sporcularını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

AA / Mustafa Yılmaz - Spor Haberleri

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