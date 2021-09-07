Dünya ikincisi işitme engelli atlet Aysun Akay, Aydın'da deve turuyla vatandaşları selamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya ikincisi işitme engelli atlet Aysun Akay, Aydın'da deve turuyla vatandaşları selamladı

Dünya ikincisi işitme engelli atlet Aysun Akay, Aydın'da deve turuyla vatandaşları selamladı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Spor

Polonya'da düzenlenen 4. Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede ikinci, 200 metrede ise üçüncü olan milli sporcu Aysun Akay, memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesindeki kutlama etkinliği kapsamında deve turuyla vatandaşları selamladı.

Polonya'da düzenlenen 4. Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede ikinci, 200 metrede ise üçüncü olan milli sporcu Aysun Akay, memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesindeki kutlama etkinliği kapsamında deve turuyla vatandaşları selamladı.

İncirliova Belediyespor Kulübü sporcusu Aysun Akay, belediye tarafından organize edilen kutlama etkinliği kapsamında kulüp binası önüne getirilen deveye binerek davul zurna eşliğinde ilçe turu attı.

Vatandaşları selamlayarak belediye binası önüne gelen milli atleti Belediye Başkanı Aytekin Kaya karşıladı.

Aysun Akay'a burada çeyrek altın hediye edildi.

İlçenin adının sportif başarılarla duyurulmasının kendilerini gururlandırdığını dile getiren Kaya, "Yangınlar, sel felaketleri derken ülke olarak zor günler geçirdik. Bu süreçte sporcularımız dünya çapında başarılar kazanarak bizlere umut oldu. Milli sporcumuz Aysun Akay da dünya çapında bir başarı kazanarak bizi gururlandırdı. İncirliova'mızın adını tüm dünyaya duyurdu. Böyle güzelliklerle anılalım. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hayatında ilk kez deveye bindiğini kaydeden Aysun Akay ise yerden yüksekte olmasının kendisini heyecanlandırdığını aktardı.

Etkinliğe milli sporcunun antrenörü Saim Korkmaz ve Aydın İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Hüsnü Selçuk da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Murat Kurum Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Defne Samyeli Rasim Öztekin
Spor Cristiano Ali Öztürk Salih Uçan Abdullah Avcı Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Dünya ikincisi işitme engelli atlet Aysun Akay, Aydın'da deve turuyla vatandaşları selamladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 14:33:31. #1.16#

title